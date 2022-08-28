讓新技術擴大應用 衛福部長薛瑞元：研擬次世代數位醫療平台

衛福部長薛瑞元今天說，衛福部正在研擬「次世代數位醫療平台」，以整合醫療單位系統，進行升級，整個台灣大概會成為5到6個平台，平台之間的溝通就比較容易，而新的開發或發明的東西在醫療上要運用（透過平台），整個產業發展就會出來，如果雛型完成，將向行政院報告。

台中榮民總醫院今舉辦「國際智慧醫療高峰會」，薛瑞元致詞時做以上表示。他說，要協助廠商往國際發展，先進技術的發展碰到的是商業模式問題，必須思考有什麼樣的商業模式可以讓研發出來的東西可以應用。因為，目前醫療界，19家醫學中心有不同的系統，因為不相容，所以研發出的有效診斷或治療軟體，只能用在其中一家。

包括國科會主委吳政忠、13家醫學中心院長、副院長，以及多位陽明交大、中興、東海大學教授今都出席，分享人工智慧研究的成果，並探討智慧醫療最新趨勢，希望為台灣打造另一座護國神山。

台中榮民總醫院今亦發表「智慧重症AI照護診療系統成果」、「X光攝影AI偵錯預警系統」「皮膚癌症AI智慧影像判讀系統」等多項主題。院長陳適安說，該院肩負多項國科會國家型AI計畫，組成「台灣智慧醫療聯盟」，建立多中心的人工智慧醫療聯邦學習模式，並與國立陽明交通大學、國立中興大學、東海大學等院校研發機構合作；持續尋覓數位醫療的創新，結合科技產業量能，全力發展智慧醫療。