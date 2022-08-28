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一張圖看天氣！2階段變化曝光 北部這天起記得帶傘
中央氣象局預報，周一到周三天氣多雲，午後有局部雷雨，周四到周日東北風影響，北部及東北部降雨機率增加，午後其他地區仍有局部雷雨，外出活動建議攜帶雨具，以備不時之需，午後降雨較明顯，但並非整天下雨，沒下雨時仍感覺悶熱。
氣象局表示，周一至周三水氣稍多，澎湖、金門有局部短暫陣雨，各地及馬祖多雲，僅中午過後有局部雷陣雨的天氣，中南部地區留意局部大雨。
周四至周日東北風影響，水氣仍稍偏多，隨著熱帶系統接近琉球附近海面，台灣附近風場轉東北風，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；中南部及宜花地區容易受午後對流的影響，尤其中午到傍晚在外活動也建議要攜雨具。
氣象說，今天下午在日本南方海面上新形成今年第11號颱風軒嵐諾，依照目前的資料，以朝日本方向的機率較高，對台灣無影響。
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