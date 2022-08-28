快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨特報！對流雲系發展旺盛 4縣市留意強降雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園市、苗栗縣台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，宜蘭、新竹縣市、台中、南投、嘉義、屏東地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

桃苗南高防豪雨 高雄燕巢累積雨量逾143毫米

【中央社／台北10日電】中央氣象局今天下午更新豪雨特報，桃園、苗栗、台南、高雄防豪雨，台中等9縣市防大雨。截至下午5時，累積雨量以高雄市燕巢區143.5毫米最多。

氣象局傍晚持續發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園市、苗栗縣、台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，宜蘭、新竹縣市、台中、南投、嘉義、屏東地區及雲林山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨地區為桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市；大雨地區為新竹縣市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、宜蘭縣。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以高雄市燕巢區143.5毫米最多，其次為台南市大內區110.5毫米；累積雨量前10名多在嘉義、台南、高雄等地，其他包含桃園、苗栗等。

豪雨 桃園 屏東 苗栗縣 台南 高雄市

延伸閱讀

為徐定禎站台 蔡總統：苗栗需要一個有財政紀律的縣長

鄭寶清宣布參選桃園市長 呂秀蓮：這次提名完全違背民主機制

雨彈狂襲半個台灣！苗栗、台南、高雄豪雨特報 9縣市大雨

苗栗感謝之旅 蔡英文：國家力量持續增加 加大投資

相關新聞

颱風軒嵐諾走勢詭譎 氣象局曝最新預估路徑

第11號颱風「軒嵐諾」昨日在日本東南方海面生成，目前朝西前進，但根據氣象局路徑模擬圖，可看出軒嵐諾行進路線詭譎，氣象局預...

軒嵐諾颱風昨生成 路徑顯示北台灣影響最大

明起大氣逐漸穩定，但仍要留意午後雷雨，未來天氣方面，天氣職人吳聖宇表示，受第11號颱風軒嵐諾影響，周末北台灣降雨機率提高...

輕颱「軒嵐諾」是否侵台？ 吳德榮曝模擬路線「有個大迴轉」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第11號輕颱「軒嵐諾」在日本東南方海面，逐漸增強...

補水借東北風 周四起迎短暫陣雨

今年即將創下64年來最晚發布颱風警報的紀錄，少了颱風雨水「進補」，也讓北部水情吃緊，基隆地區（含新北汐止區）9月3日起調...

珍奶必須上榜！CNN評亞洲50最佳小吃 台「3巨頭」入選原因曝：沒吃過人生就不完整

亞洲各國擁有許多琳瑯滿目、平價好吃的街頭美食，尤其台灣小吃以多樣化聞名，讓不少外國人都喜歡來台嚐鮮。

降雨少乾著急 南北5地人工增雨

近期降雨量大減導致水情吃緊，經濟部水利署表示，昨天已展開人工增雨作業，選在北部石門（霞雲）、翡翠、西勢水庫、貢寮堰及南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。