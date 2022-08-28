豪雨特報！對流雲系發展旺盛 4縣市留意強降雨

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園市、苗栗縣、台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，宜蘭、新竹縣市、台中、南投、嘉義、屏東地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

桃苗南高防豪雨 高雄燕巢累積雨量逾143毫米

【中央社／台北10日電】中央氣象局今天下午更新豪雨特報，桃園、苗栗、台南、高雄防豪雨，台中等9縣市防大雨。截至下午5時，累積雨量以高雄市燕巢區143.5毫米最多。

氣象局傍晚持續發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園市、苗栗縣、台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，宜蘭、新竹縣市、台中、南投、嘉義、屏東地區及雲林山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨地區為桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市；大雨地區為新竹縣市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、宜蘭縣。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以高雄市燕巢區143.5毫米最多，其次為台南市大內區110.5毫米；累積雨量前10名多在嘉義、台南、高雄等地，其他包含桃園、苗栗等。