2022南國漫讀節／ 蔣勳攜手年輕音樂家以音聲遞傳豁達

2022南國漫讀節開幕系列活動昨日展開，並由作家蔣勳與青年音樂人林則佑帶來「『願』—詩的朗讀與彈唱」，吸引超過200多人現場聆聽。講座中蔣勳從文字談起，途經聽覺的多重性、詩人的心境，也及遠行與陪伴，最後並在歌聲中遞傳了超越文字的豁達與祝福。

蔣勳先提及文字歷史可達5,000年左右，但聲音歷史則遠超過5,000年，因此他邀請讀者在講座結束後去回憶聲音的感受，一如「耳邊私語」或「枕邊細語」，原來聲音總帶給人安心、與視覺無法發揮的效益。他並延續稍早記者會中提及、素人恆春音樂家陳達創作「薪傳」音樂的過往，讓人發現聲音的影響深遠。1970年代《雄獅美術》雜誌甚至曾把陳達的歌詞記錄成冊，原來「陳達的身上不只是陳達」，更傳承了非常久遠的「傳唱傳統」，不靠文字、而是靠聲音。

聽覺多重性的再發現

蔣勳提到，漢字系統中，同音、不同字義的範例太多。例如詩經中有「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑」，蔣勳則從Tomas Mendez的「鴿子之歌（cucurrucucu paloma）」得到啟發：「關關」或可能是鴿子鳴叫聲響「咕咕」的諧音，唯在被文字記錄時變成了「關關」，也因為透過文字紀錄，讓聽覺的多重性消失了。

講座中段則由蔣勳先以磁性且具感染力的聲線讀誦「願」，林則佑接續以質樸的吉他伴奏重新吟唱。在樂聲、朗誦、伴奏交錯下，不僅現場觀眾，甚至幕後工作人員也表示為之動容。「在生命的賭桌上我一定輸完了再走。」此時蔣勳丟出了一豁達的叩問：「因為生命要贏什麼？」

他舉李白詩句、「天生我材必有用，千金散盡還復來」就是在講輸，「年輕一定要好好愛一次李白，然後等到五十歲要向杜甫道歉，因為你（會）知道生命裡有那麼多卑微的事。」原來杜甫永遠看（得）到社會裡的不公不義，而現在他則很高興有個人在「等」著他，就是他年輕時最不喜歡、寫出「晚年唯好靜，萬事不關心」的王維。

不同閱讀世界的人生指引

在蔣勳眼中，詩仙李白、詩聖杜甫與詩佛王維各自在人生不同年紀和狀態中完成了自己。「仙」是根本不跟人講話的，「聖」則要在人間所有的苦難裡完成自己，「佛」則是一切如夢幻泡影，箇中有三種不同人生的指引，很高興的是，在不同的閱讀世界裡有不同的人格典範，讓人在不同的情境裡可以說不同的話。

他回憶起父親過世時他驚慌失措，《金剛經》的「不驚、不怖、不畏」帶給他很大幫助。又過十年、母親辭世，這功課變得更難，「你知道在這個世界上愛一個人就要準備受苦，因為會捨不得，愛本身就是一種很大很大的痛。」母親過世後他思考接下來的功課是什麼？他想：是要跟自己的身體告別了。而「願」的中段主題正是「遠行」，有很多次跟人的告別：父親的、母親的，有一天也許是跟自己的告別。

敢於遠行 懂得告別

2010年的心肌梗塞讓他以為要跟自己的身體告別了，卻發現是個誤會。加護病房中他每天用聽覺感知外在、「聽」到了生命的來去。如果床最後推到了長廊，他會在心中唸一段經，而這是年輕時未曾俱足的耐心，也慢慢知道：怎麼在生命裡懂得跟人告別。

他並提到曾在歐洲留下的旅遊經驗，原本內向的蔣勳受法國老師「幫」了一把，認識了1970年代歐洲流行的搭便車旅行文化，也讓他在義大利旅行長達一個月之久，從打地舖時不相識背包客分享的物資、車站警察早晨提供的咖啡、語言不通但真情流露的義大利媽媽...一切都讓他「很感謝那個年代的歐洲這樣善待年輕人去看世界。」也讓他發現：他背負了太多上一代對戰亂與出走的害怕，而他正是在寫下「遠行」時想起過去旅行中他人善意帶來的美好，從米蘭、那不勒斯、威尼斯...改變了他，讓他變得大膽、敢於奔走。

講座尾聲再扣回「願」中關於「遠行」的主題、關於生命的循環。他並剖析「願」的結構可拆解為青春、陪伴、遠行與死亡，而身為《金剛經》的信仰者，他很感謝東方文化中準備了「前世、來生」的概念，雖然「願」過去也曾不只一次被改編成歌，但他特別喜歡林則佑以簡單的吉他伴奏，就可以跟大家對話、講很簡單的東西，最後並祝福聽眾在講座後，能在戶外看到屏東最美的、入秋的星光。

報名2022南國漫讀節9月活動場次，請上Accupass網址 https://www.accupass.com/event/2208120944321440589208

2022南國漫讀節

指導單位｜文化部

主辦單位｜屏東縣政府

承辦單位｜屏東縣政府文化處

執行單位｜500輯、聯合線上、聯合文學

透過大螢幕的投影，讓無法入場五樓演講廳的聽眾，也能同步聆聽演講中的吉光片羽。圖 / 屏東縣政府提供

講座報名踴躍，甚至有北部長途車四小時南下的聽眾，展現對蔣勳的熱情支持。圖 / 屏東縣政府提供

屏東縣立圖書總館的三樓提供了讓聽眾同步聆聽演講的另一舒適時尚空間。圖 / 屏東縣政府提供

講座中由蔣勳先以磁性且具感染力的聲線下讀誦「願」，林則佑則接續以質樸的吉他伴奏重新吟唱，不僅現場觀眾，甚至幕後工作人員也表示為之動容。圖 / 屏東縣政府提供

講座尾聲再扣回「願」中關於「遠行」的主題，蔣勳並剖析「願」的結構可拆解為青春、陪伴、遠行與死亡。圖 / 屏東縣政府提供

講座最後蔣勳並與現場聽眾合影，比出愛心的可愛姿勢。圖 / 屏東縣政府提供

身為《金剛經》的信仰者，蔣勳講座中提及很感謝東方文化中準備了「前世、來生」的概念。圖 / 屏東縣政府提供