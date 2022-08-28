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影／南投入夜狂閃電1小時 民眾驚：怎麼沒雷聲

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投埔里、竹山等地昨晚天空不斷閃電，卻沒聽到雷聲，相當奇特。圖／取自臉書社團「埔里人」
南投埔里、竹山等地昨晚天空不斷閃電，卻沒聽到雷聲，相當奇特。圖／取自臉書社團「埔里人」

南投埔里、竹山等地昨晚天空不斷閃電，卻沒聽到雷聲，相當奇特，不少民眾都是第一次看見，紛紛拿手機將這一幕拍下來；氣象局解釋，當時雲林地區對流旺盛，下雨且打雷閃電，但因雷聲傳遞不及光，周邊縣市才會狂閃電，卻沒打雷。

南投近日經常午後暴雨，且不時打雷閃電，但27日晚上10時左右，夜空突然閃電連續乍現，時間斷續長達1小時，埔里、竹山等地都能看見，更因畫面超壯觀，不少民眾得很新奇，因此拿手機錄下「只見閃電，不聞雷響」的奇特影片。

埔里郭姓居民就把閃電影片PO上臉書地方社團「埔里人」，並表示「埔里往南方看，現在的閃電」，但將近一分鐘的影片，只聽見蟲鳴鳥叫，卻聽不到嚇人的打雷聲，令人感到特別，有網友看了也回貼自己拍的影片分享。

「天空閃不停，怎麼沒雷聲？」在南投工作的張姓民眾說，昨下班要返回台中，開在國道六號上發現遠方閃電不斷，怪的是有看到閃電，卻沒聽見雷聲伴隨出現，之後銜接國道三號，一路行經彰化，直到台中都還看得到景致，真的相當奇特。

對此，中央氣象局表示，昨天晚上有北風進入台灣，中部有部分地區氣流出現南、北風交會的情形，而晚上10時前後，雲林附近剛好有一個強勁對流在發展，因此打雷閃電，但因雷聲通常不會傳得太遠，但光的傳遞速度及範圍比聲音更快且更廣，因此才會出現雲林周圍的縣市，只看見閃電，卻沒有聽見雷聲伴隨的現象。

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