聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投入夜狂閃電1小時 民眾驚：怎麼沒雷聲
南投埔里、竹山等地昨晚天空不斷閃電，卻沒聽到雷聲，相當奇特，不少民眾都是第一次看見，紛紛拿手機將這一幕拍下來；氣象局解釋，當時雲林地區對流旺盛，下雨且打雷閃電，但因雷聲傳遞不及光，周邊縣市才會狂閃電，卻沒打雷。
南投近日經常午後暴雨，且不時打雷閃電，但27日晚上10時左右，夜空突然閃電連續乍現，時間斷續長達1小時，埔里、竹山等地都能看見，更因畫面超壯觀，不少民眾得很新奇，因此拿手機錄下「只見閃電，不聞雷響」的奇特影片。
埔里郭姓居民就把閃電影片PO上臉書地方社團「埔里人」，並表示「埔里往南方看，現在的閃電」，但將近一分鐘的影片，只聽見蟲鳴鳥叫，卻聽不到嚇人的打雷聲，令人感到特別，有網友看了也回貼自己拍的影片分享。
「天空閃不停，怎麼沒雷聲？」在南投工作的張姓民眾說，昨下班要返回台中，開在國道六號上發現遠方閃電不斷，怪的是有看到閃電，卻沒聽見雷聲伴隨出現，之後銜接國道三號，一路行經彰化，直到台中都還看得到景致，真的相當奇特。
對此，中央氣象局表示，昨天晚上有北風進入台灣，中部有部分地區氣流出現南、北風交會的情形，而晚上10時前後，雲林附近剛好有一個強勁對流在發展，因此打雷閃電，但因雷聲通常不會傳得太遠，但光的傳遞速度及範圍比聲音更快且更廣，因此才會出現雲林周圍的縣市，只看見閃電，卻沒有聽見雷聲伴隨的現象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言