上班族、學生族愛用快煮壺 標檢局提醒9點使用安全事項

租屋的上班族或學生，常會購買「快煮壺」，方便煮熱水使用。經濟部標準檢驗局基隆分局提醒民眾，選購快煮壺應檢查具有「商品檢驗標識」；快煮壺消耗功率較大，建議使用專用電源插座，避免使用延長線。

標檢局基隆分局表示，快煮壺已列屬應施強制性檢驗商品，廠商應落實商品安全性與標示正確性，維護消費者權益。民眾購買快煮壺也要對商品多一些瞭解，使用時就能有多一分安全保障。

標檢局提醒消費者選購及使用快煮壺，請注意下列事項：

1.應購買貼附有「商品檢驗標識」的快煮壺商品。

2.選購時應檢視廠商名稱、地址、型號及規格（如電壓及消耗功率）等各項標示是否清楚。

3.檢視是否附有中文使用說明書，使用前詳細閱讀，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

4.建議使用專用電源插座，如需使用延長線插電，應注意該延長線上各電器消耗電功率總和，勿超過延長線可提供功率容量，以免延長線溫度升高，引起火災。

5.每款快煮壺有其專用電源基座底盤，切勿錯用其他款式之電源基座底盤，以免有安全性之虞。

6.快煮壺應依其水位標示記號容量限制裝水，並勿在沸騰時打開蓋子，以防沸水噴出造成危險；且不可於壺身未裝水時插電使用。

7.水壺不使用或在清潔保養前，務必先把電源關閉後，將電器的電源線從插座上取下，並請勿將水壺、電源線或電源底座浸泡在水中，或讓水分進入內部零件。

8.請確保於穩固平坦且孩童無法觸及的檯面上使用，以免水壺打翻，造成產品受損或人員受傷。

9.若有故障現象發生，應立即停止使用並送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理。

標準檢驗局基隆分局表示，消費者若對商品相關安全有疑問，可上標準檢驗局網站「商品安全資訊網」查詢，或撥打免付費電話0800-007123洽詢。