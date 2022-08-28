四接選址爭議 學者：未來恐遭海平面上升及暴潮衝擊

位於基隆外木山的台電協和電廠將改為天然氣發電，擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站引發生態爭議，不過學者今天指出，由於氣候變遷影響，基隆港未來可能遭到海平面上升及暴潮衝擊，現在應該思考如何因應困境，而不是「加碼」繼續投資基礎建設。

協和電廠改建案7月8日第四度叩關環評初審，台電提出提出「東移」替代方案，填海面積從18.6公頃減為14.5公頃，但環評委員仍質疑，東移前後的環境影響語焉不詳，也應評估再縮減填海面積，歷經4.5小時馬拉松審查，決議補正再審。目前仍未排定下次審查時間。

守護外木山行動小組今天舉辦線上學堂，中研院地球科學所退休研究員汪中和透過視訊表示，氣候變遷將導致全球海平面上升，對台灣的傷害相當可怕，根據美國科學性民間組織Climate Central模型推估，2050年若不積極減碳，屆時海平面將會上升超過30公分。

以基隆為例，汪中和表示，各界現在都很關心四接是否該蓋在外木山，若從海平面上升角度來看，台灣不適合在海邊發展大規模的基礎建設，因為會受到暴潮、海平面上升的衝擊，根據Climate Central預估，2050年基隆港口、協和電廠附近可能遭到淹沒，這也是現在四接要填海造陸的地方。

汪中和表示，若未來20、30年會受到海平面上升及暴潮衝擊，「還值得繼續投資、興建嗎？這是我提出的最大質疑，需要審慎思考」，除了颱風帶來的暴潮將影響基隆港口安全以外，基隆還有地震跟海嘯風險，台灣是板塊相接的地方，地震是宿命也是經常所要經歷的，而東北外海發生超級地震的風險很高。

汪中和說，1867年基隆就發生過海底地震引發的海嘯，地震規模估計7.0左右，海嘯高度達到8公尺，一但歷史重演，「這樣的可怕場景難以想像」，現在應該努力防範，思考如何因應未來可能帶來的衝擊，「而不是繼續加碼，在危險地方投入鉅額投資蓋基礎建設」。

基隆市議員王醒之表示，四接東移方案朝面積縮小角度規畫，但不管怎麼縮小都會衝擊海岸景觀、海洋生態及基隆港營運，海洋生態也不像台電所說東移以後就會降低影響 ，他們自己做過海底生態調查，東移方案對海岸景觀會帶來更嚴重衝擊，且基隆海岸線將減少400公尺，基隆市自然海岸線將只剩下個位數，低於10%。

王醒之說，基隆市府應明確表態，市議會已經談論很多次，卻都沒有得到明確回覆，前陣子才知道，原來基隆市府兩年前就已經發文函覆台電，同意開發申請，但不管哪個方案，都跟基隆市水產動植物保育區有所重疊，「基隆市府憑什麼同意此方案？」

時代力量基隆市長參選人陳薇仲說，基隆距離海洋很近，如果海平面上升，將造成很大衝擊，但最近基隆身為「雨都」卻缺水，這些現象都顯示氣候危機正在發生，基隆必須思考如何面對未來。

陳薇仲說，興建四接跟2050年淨零政策背道而馳，因為發電廠會不停排碳，導致氣候變遷加劇，破基隆市府有機會可以拒絕，且城市在能源轉型、2050年淨零路徑都是重要的行動體，有必要盡快善意回應。