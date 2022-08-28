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獨／台鐵又烏龍 今早人工售票無法賣有座車票 搶修1小時
台鐵局的車站人工售票系統今天上午8時24分出現烏龍，讀者投訴，車站人工售票沒辦法販賣有座位車票，只能賣站票。台鐵表示，中華電信進行保養作業時減少伺服器，導致服務量能不足，搶修一小時已恢復正常。
讀者向本報投訴，早上8點半在台南火車站，聽到台鐵廣播售票系統當機，無法販售有座位的車票，僅能販售站票；後來又有廣播公告，自動售票機可以運作，但人工售票還是不行。
台鐵表示，今天上午8時24分車站的票務系統無法正常售票，但其它自動售票機、旅客入口網、旅客行動App及超商服務均正常。
台鐵表示，經查是中華電信公司在今日凌晨進行票務倉儲保養作業時，將原本提供服務的4部應用程式伺服器降為2部，導致2部服務能量不足所致。
台鐵表示，經過緊急處理，已經於上午9時28分恢復正常，目前由中華電信公司增派員加強監控，後續台鐵將依合約規定進行詳細檢討改善，防止類似情形發生。
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