下一個颱風蠢蠢欲動 氣象局曝9月1日將有影響

今年即將創下64年來最晚發布颱風警報的紀錄，雖然目前琉球東方海面有熱帶系統發展的機率，但中央氣象局表示，8月底、9月初才會形成熱帶擾動，生成位置、強度、路徑都不明確，但9月1日會有東北風影響，為迎風面北部、東北部帶來短暫陣雨。

氣象局預報員曾昭誠表示，今天受微弱北風影響，水氣增多，清晨西半部及東北部地區有零星短暫陣雨，白天起東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地白天溫度仍高，但極端高溫發生機會降低，各地最高溫約32到34度，花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫發生的機率。

針對未來是否有颱風生成機會，曾昭誠表示，琉球東方海面有一個普通的低壓，預計8月底、9月初時才會形成熱帶擾動，目前生成位置、強度、路徑都不太明確，大致上會從台灣東邊往北移動，但位置變動很大，範圍從日本南方到琉球群島都有可能。

曾昭誠表示，目前比較可以確定的影響是，9月1日受到東邊低氣壓環流加上大陸高壓影響，將有東北風影響台灣，迎風面東北部、北部會有短暫陣雨，氣溫上略略下降，北部最高溫從35、36度，小幅減到30至32度，還是很熱，天氣變涼要等到秋天。