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酷夏買小電扇、電蚊拍要注意商標 新北抽查不合格率19%

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
手持式小型電風扇多數為未標示「製造號碼」。圖／新北市經發局提供
手持式小型電風扇多數為未標示「製造號碼」。圖／新北市經發局提供

近日天氣炎熱，許多人喜歡隨身攜帶小風扇消暑，或使用電蚊拍驅趕蚊蟲。新北市經發局針對轄內商家，抽查150件小風扇及電蚊拍，其中29件標示不合格，不合格率達19%；經發局呼籲民眾拒絕購買來路不明及標示不全的商品。

新北市經發局長何怡明說，近期民眾多購買攜帶型小電扇、電蚊拍等電器商品，往往只留意商品外觀及價格，較少注意到商品標示是否完整，由於商品不斷推陳出新，使用方法及注意事項更為重要，為保障民眾權益，經發局專案抽查150件小風扇及電蚊拍，其中有29件不合格，多以未標示製造號碼、使用方法、注意事項或警語及製造年份為主。

針對抽查標示不合格者，經發局依商品標示法、電器及電子商品標示基準等規定，要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局提醒，商品標示是商品身分證，提醒民眾購買商品時，除注重產品款式及價格外，也要留意商品本身是否有完整標示商品資訊，千萬不可忽略產品的年份、使用方法及注意事項的重要性，並呼籲民眾拒絕購買來路不明及標示不全的商品。

新北市經發局針對轄內商家，抽查150件小風扇及電蚊拍，其中29件標示不合格，不合格率達19%。圖／新北市經發局提供
新北市經發局針對轄內商家，抽查150件小風扇及電蚊拍，其中29件標示不合格，不合格率達19%。圖／新北市經發局提供
電蚊拍商品未標示製造年份、製造號碼、產地、廠商訊息、使用方法及注意事項未以繁體中文標示。圖／新北市經發局提供
電蚊拍商品未標示製造年份、製造號碼、產地、廠商訊息、使用方法及注意事項未以繁體中文標示。圖／新北市經發局提供

電蚊拍

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