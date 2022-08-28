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酷夏買小電扇、電蚊拍要注意商標 新北抽查不合格率19%
近日天氣炎熱，許多人喜歡隨身攜帶小風扇消暑，或使用電蚊拍驅趕蚊蟲。新北市經發局針對轄內商家，抽查150件小風扇及電蚊拍，其中29件標示不合格，不合格率達19%；經發局呼籲民眾拒絕購買來路不明及標示不全的商品。
新北市經發局長何怡明說，近期民眾多購買攜帶型小電扇、電蚊拍等電器商品，往往只留意商品外觀及價格，較少注意到商品標示是否完整，由於商品不斷推陳出新，使用方法及注意事項更為重要，為保障民眾權益，經發局專案抽查150件小風扇及電蚊拍，其中有29件不合格，多以未標示製造號碼、使用方法、注意事項或警語及製造年份為主。
針對抽查標示不合格者，經發局依商品標示法、電器及電子商品標示基準等規定，要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。
經發局提醒，商品標示是商品身分證，提醒民眾購買商品時，除注重產品款式及價格外，也要留意商品本身是否有完整標示商品資訊，千萬不可忽略產品的年份、使用方法及注意事項的重要性，並呼籲民眾拒絕購買來路不明及標示不全的商品。
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