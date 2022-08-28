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琉球南方海面可望將有颱風生成 預報路徑曝

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
北部、東北部降雨不限午後，午後山區也可能有熱對流雷陣雨。中南部下半天午後雷陣雨會較明顯。花蓮、台東全天都有降雨機會。本報資料照片
北部、東北部降雨不限午後，午後山區也可能有熱對流雷陣雨。中南部下半天午後雷陣雨會較明顯。花蓮、台東全天都有降雨機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天偏北風南下，雖然強度不強，但台灣附近水氣增多，帶來不穩定天氣。迎風面的北部、東北部天空雲量多，偶有陣雨發生機會，降雨不限午後，但午後山區也可能有熱對流雷陣雨。

他說，中南部上半天多雲時晴，下半天午後雷陣雨會較明顯，尤其是嘉義、台南、高雄的山區，其次台中、南投，都有午後大雷雨機會，避免前往山區、溪流等風險較高之處。花蓮、台東受到東邊海面水氣影響，全天都有降雨機會，留意山區午後陣雨。北部、東北部今天高溫33-34度，中部高溫33度、南部高溫32-34度、花東高溫32-33度。

廖于霆說，明天、周二台灣附近風場逐漸轉為偏東風，大氣環境較今天稍微穩定一些，不過午後中南部山區持續有雷陣雨，北部山區午後也有短暫雷陣雨，各地高溫都維持在33-34度左右。

他表示，下波天氣變化較大時間點，預估在周四，有道鋒面尾端掠過台灣北部海面，後續帶來東北風，周四、周五北部東北部降雨將增多，中南部與東南部則較不受影響，持續上半天多雲時晴，下半天午後雷陣雨的天氣型態。

廖于霆說，下周在琉球南方海面電腦數值模式持續預測有颱風形成，實際發生颱風機會不低，各家模式間預報路徑分岐較大，不過大致由台灣東方海面朝向日韓前進。未來颱風會不會形成，它的走向是否有其他變化，將是下周天氣觀察的重點之一。

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