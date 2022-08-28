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9月初有颱風跡象 吳德榮：美國模式距台灣較近位置北轉

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
歐洲（左）及加拿大（中）模式3日20時模擬圖顯示，擾動在琉球東側北轉，美國（右）模式則在琉球西側北轉；意謂路徑模擬有很大的不確定性。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲（左）及加拿大（中）模式3日20時模擬圖顯示，擾動在琉球東側北轉，美國（右）模式則在琉球西側北轉；意謂路徑模擬有很大的不確定性。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台灣轉微弱東北風，雲量增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴轉多雲、仍偏熱，午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的機率。北部24至34度，中部22至35度，南部24至36度，東部22至37度。

明天至周三天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮表示，周四下午起至周六另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部陣雨或雷雨；北海岸、東北角，北部山區有較大雨勢的機率，可繼續觀察。周四北台氣溫漸降，周五、周六轉涼，中南部氣溫亦稍下降，仍偏熱。

他說，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象，且有在琉球附近海面北轉再轉東北呈現大迴轉的路徑。歐洲（ECMWF）及加拿大（CMC）模式3日20時模擬圖，顯示在琉球東側北轉，美國（GFS）則在琉球西側，距離台灣較近的位置北轉；意謂路徑模擬有很大的不確定性，是否調整成具有威脅，需持續觀察。

午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的機率。本報資料照片
午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的機率。本報資料照片

吳德榮 天氣動態

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