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健保大數據看失智6-5／看電視防失智？醫師這樣說

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
預防失智請你這樣做。圖／123RF
預防失智請你這樣做。圖／123RF

隨著人口老化，國內失智症人數逐年增加。醫師表示，失智雖無法治癒，但如能早期發現，能延緩病況惡化；另外也可透過飲食、運動等方式預防失智症的發生。

忘東忘西就是失智？須從記憶、能力和精神個性判別。

一般人想到失智，最常聯想到的症狀就是「記性變差」。但是人一忙起來，往往出現忘東忘西的現象，而早期失智的症狀也容易被誤以為只是一般的老化現象。

究竟如何分辨只是單純記性差還是失智？新光醫院失智症中心主任劉子洋表示，主要可從三個面向來判斷，包括記憶、能力和精神個性。

劉子洋說，記憶力衰退最常見是丟捷運卡、忘記鑰匙等，雖然都是小小的事件，但如果不斷重複發生，可能就是警訊。但失智是長期緩慢退化的疾病，很難定義一周或是一個月內發生「忘東忘西」的頻率，因此可以搭配能力和精神個性出現變化加以判斷。

而能力變化通常依據患者本身擁有的技能來判斷，例如原本很有理財頭腦的人，一再出現算錯錢、搞錯金額的狀況；或是原本駕駛能力很好的人，開車和停車空間感變差，都可能是失智的前兆。另外，個性改變，如原本脾氣很好卻變得常常發怒，也需要注意，早期就醫、治療。

依據健保統計資料，110年失智症病人總就醫人數，男性11萬7,897人、女性17萬9,100人；新診斷的失智症就醫人數則為男性2萬1,598人、女性3萬669人；女性人數都多於男性。

劉子洋表示，對於失智症發生的原因有很多說法，確實有些研究會比較男女人數差異的原因，但針對荷爾蒙治療的研究並未看出顯著差異，因此未針對性別進行疾病預防。

國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯則表示，失智症發生的原因尚不明確，但失智症是漸進式而非突發的病症。而且雖然發生原因不明確，但許多研究仍指出，少動腦、缺乏運動、三高等血管相關問題、聽力退化、年齡、遺傳等，都是可能的危險因子。

而40歲後腦部就會開始退化，必須趁早養成良好的運動和飲食習慣，尤其若家中有失智症病史者，更要「超前部署」預防。

廖品雯表示，如果能養成規律的生活習慣，包括正常睡眠、規律運動、控制三高問題等，確實能夠降低罹患失智症的風險。另外，維持社交、動腦的活動，主動學習新知也有助於預防失智症。

不過針對坊間常說「打麻將」可以預防失智症的說法，廖品雯說，促進大腦活動的方式很多，每個人的興趣、個性不同，「不是只有打麻將可以預防」。若為了預防失智而逼迫他人從事不喜歡的活動，反而會造成壓力等反效果。

最好的方式是依據個人的興趣，從事唱歌、看書、繪畫、寫書法，甚至打電動、手遊都是很不錯的方法。但廖品雯提醒，看電視是「被動」吸收資訊，和繪畫、打電動等「主動」產出的活動不同，不是好的預防方式。

除了運動、主動吸取新知外，劉子洋也表示，研究發現採用「地中海飲食」的人較不易罹患失智症，因此普遍認為此類飲食方式有預防效果。

劉紫陽說，地中海飲食以五穀類作為主要澱粉來源，多食用新鮮蔬果，並搭配橄欖油、堅果、深海魚類等油脂和蛋白質。而不論是運動、飲食或是吸收新知等活動，最重要的是培養並「維持」，才能有預防效果。

失智症

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