健保大數據看失智6-4／避免惡化 需控制好心血管疾病

人類大腦示意圖。 圖／ingimage

根據健保署統計，110年約有29萬人被診斷為失智症患者，其失智症患者共病的情形，以心血管疾病最多，約有12萬1,609人，其次依序為視力障礙有4萬6,290人、代謝疾病4萬3,473人、憂鬱症4萬1,401人、焦慮症2萬2,884人、躁症3,744人、聽力障礙524人等。

失智症患者同時有心血管疾病，須妥善控制避免惡化。

林口長庚神經內科失智症科主任陳怡君表示，失智症患者最常見以心血管疾病為多，不過，心血管疾病與失智症都屬於老年人常見的疾病，難以判定是先有心血管疾病導致失智症，還是失智症發生後，才出現心血管疾病。

失智症的型態，除了最常見的阿茲海默症，就是血管型失智症，因腦出血或是腦阻塞造成腦損傷引起的失智症。陳怡君表示，若失智症患者同時有心血管疾病，必須妥適控制，避免腦中風或其他心血管疾病發生，使失智症更加惡化。其餘風險因子，包含肥胖、氣喘、多重用藥的患者，都屬於可能讓失智惡化的高風險共病。

陳怡君表示，失智症患者大多是長者，可能因慢性疾病而有「多重用藥」的問題，多重用藥也可能會影響睡眠、食欲、注意力等，增加跌倒風險。失智症患者跌倒後，可能會加重失智症狀，也會增加照顧難度。

失智症照顧上，需要分失智症等級給予協助，陳怡君表示，極輕度失智或輕度失智症患者，如果具備自我照顧能力，照顧者僅需協助增加他們的認知刺激，以及定時服藥，照顧難度不高。

如果進入到中度失智，家中要減少雜物堆積，避免因為碰撞增加跌倒的風險，此時患者會開始出現精神行為的明顯異常，容易與人發生衝突，照顧者得開始學習與患者溝通的技巧，避免衝突發生，也不用過度矯正他們的行為。重度的患者則會更放大行為異常的部分，包含可能會攻擊他人、出現幻覺等。

短期記憶雖變差，仍可維持長期記憶，延緩退化速度。

陪伴照顧失智症患者，可以透過懷舊的方式，幫助他們繼續維持部分的認知，協助熟悉相關事務。如果長輩年輕時有特別熟悉的技藝，也能讓回憶陪伴著他，雖然短期記憶變差，但長期記憶仍可盡量維持，持續使用才不會退化更快速，維持用進廢退的精神與失智症患者相處。

失智症家屬最擔心患者深夜突然出門，也會增加照顧的難度，家屬可以尋求專業的協助，或是學習照顧技巧，避免類似情況發生。桃園長庚醫院提供照顧者免費諮詢服務，電話是（03）319-6200分機2199，時間為每周一到周五上班時段。

尋求失智據點、共照中心，讓長者維持與人互動。

北醫附醫神經內科主治醫師呂旻益表示，照顧失智症患者若出現困難，可尋求政府資源，包含失智據點、共照中心等。他說，失智症患者需要維持正常的作息，才能避免夜間外出，以據點而言，會給予長輩充足的活動量，也會讓老人之間相互交流，如音樂治療、懷舊治療等，協助動腦才能降低退化的速度。

呂旻益表示，無論是已經罹患失智症或是預防失智症，都倡議採取「地中海飲食」、「蔬果飲食」等方式，地中海飲食可以減少體內自由基的出現，也能降低三高發生的機率，蔬果飲食則是可以減少鹽分攝取，同時也建議要維持運動習慣，才能達到預防或是延緩的效果。