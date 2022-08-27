健保大數據看失智6-2／糖尿病與阿茲海默症 高度相關

從健保數據分析近三年國內失智症就醫情況，發現就醫人數呈成長趨勢，但新診斷失智者卻減少。專家分析，老年人口逐年增加，新診斷數照理應上升，可能因新冠疫情影響，民眾未積極就醫診斷，且確診失智症過程繁瑣，也可能讓民眾卻步。

健保署統計，失智症就醫人數，從108年28萬4,172人、109年的29萬1,402人，到110年29萬6,997人；但新診斷失智症就醫人數，108年5萬6,186人、109年5萬3,783人，到110年5萬2,267人，逐年減少1至2千人。

國內失智症權威、雙和醫院副院長胡朝榮表示，隨人口老化，老年人口數愈來愈多，新診斷失智症人數卻減少的原因，可能因為疫情影響，一部分患者憂心染疫而未就醫、診斷。近期疫情趨緩，他鼓勵疑似失智症患者應盡快回診就醫，透過篩檢確認是否為失智症。

新光醫院失智症中心主任劉子洋表示，臨床上觀察因失智症就醫的老年人有增加，與民眾對於失智症認知提高、且人口老化兩因素有關。然而，新診斷人數卻走下坡，與臨床觀察並不相同，劉子洋認為，確診失智的個案，病況可能從輕度轉往中度、重度，甚至死亡，得加上逐年新診斷失智症人數後，整體失智人數才會持續增加。

劉子洋說，新冠疫情流行期間的月份，失智症就醫人數可能有些波動，包括家屬希望疫情暫緩時再就醫，或者長輩尚未打疫苗，就算有失智症狀也不敢到醫院，等病情嚴重時才就醫；甚至長輩原本有失智症，後續又因心臟、呼吸喘或外科等更嚴重疾病，治療重點轉移到其他科別，而不是因為失智症從神經科、精神科進入醫療體系。他認為，這兩年的資料相較往年，統計上會受到其他因素干擾。

以110年失智症就醫率統計，全年齡失智症就醫率為每10萬人1,270.56，等於每100人有1.27人就醫。以年齡層看，71到80歲每10萬人有6,438.91人，等於每100人有6.43人就醫；81到90歲每10萬人有16,762.09人，等於每100人有16.76人就醫；91歲以上每10萬人有23,494.34，也就是每100人有23.49人就醫。

台灣失智症協會理事長、長庚醫院學術組副教授級主治醫師徐文俊表示，失智症協會以流行病學調查結果，每增5歲失智症盛行率皆有倍增趨勢，像是75到79歲盛行率7.19%，80到84歲為13.03%，85到89歲則是21.92%，90歲以上36.88%，年紀越大失智盛行率越高。

「不過，有就醫並不代表確診失智症。」徐文俊提醒，在健保資料庫中，可能涵蓋尚未確診失智症的患者，像是僅因記憶障礙先安排檢查、開藥，患者也會被標記失智診斷碼，建議健保數據統計後，要透過研究計畫進行驗證，進一步了解裡面真正被確診失智症的人數，會更為精準。

近年民眾對於失智症認知有所提升，但徐文俊認為，仍然有許多失智症患者尚未被診斷，原因包括四項：全民認知仍有待提升；患者及家屬憂心確診失智症會被汙名化、貼標籤、甚至直接送往機構而不願就醫；失智症診斷流程繁瑣，診斷需要家屬陪同，容易讓患者及家屬卻步；失智評估心理師量能不足，部分醫院需排隊三至六個月才能安排評估。他說，評估量能提升，才能加速診斷流程，讓「確診」更順利。

老年失智患者中，常見同時有高血壓、高血糖、心律不整、憂鬱症、白內障、青光眼、聽力障礙等共病。

徐文俊表示，糖尿病與阿茲海默症有極高度相關，若以70到80歲中，阿茲海默症長者糖尿病盛行較未失智長者高出許多。以健保數據來看，失智症患者同時有糖尿病的人數，從104年的33,557人，逐年上升到110年45,984人。