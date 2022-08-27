健保大數據看失智6-1／李伯璋：失智是現代社會大挑戰

老人家脾氣古怪、忘東忘西，可能不是老番癲、老頑固，而是罹患失智症。依照失智症盛行率7.78%推估，台灣約有30萬名失智症患者，元氣周報「聰明就醫╳健保大數據」深入分析近年失智症就醫數據，提醒家有長者的家庭，留意失智警訊，及早就醫診斷，延緩失能。

根據健保資料統計，近三年失智症就醫人數逐步攀升，從28萬4,172人一路增加到29萬6,997人。失智症不僅是單一疾病，而是一群症狀的組合，除了記憶力減退，也會影響其他認知功能，包括語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力退化等，也可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等，症狀嚴重恐影響人際關係與工作能力。

健保署長李伯璋分析，近年在政府、醫界及民間團體、媒體努力下，大眾已提升對失智症認知，而不再認為老人家行為異常只是「老番癲」。他透露母親也是失智症患者，像是作息不正常、重複講同一句話、煮飯忘記關瓦斯等，家人要用心從「前驅症狀」觀察，盡早就醫診斷治療。

「失智症問題是現代社會很大的挑戰。」李伯璋表示，每位失智症患者表現型態不同，嚴重程度也有差，曾有同事的父親時常在外迷路，讓兒子天天上演「尋父記」。雖陪伴失智症家人過程辛苦，但他認為仍要把握能陪伴的時光，「不然等家人離開，會遺憾沒有陪他走那段路。」

相較其他疾病有藥物、手術能治療，失智症用藥僅能延緩退化，無法痊癒。李伯璋透露，健保對於失智症用藥仍有諸多規範，像母親罹患失智症時，也是自費買藥讓母親使用。近年醫藥界不斷研究失智症藥物，若需用藥的患者僅靠個人能力很有限，政府適時介入便相當重要。

李伯璋說，政策規畫都是以病人為中心做考量，讓有需要的民眾得到支持。例如日前檢討骨質疏鬆用藥給付規定，過去須等「骨頭斷了」才能給付用藥，經過檢討後，應以更積極態度調整。而失智症用藥現行規定並不完全合理，若有民眾或團體反映，健保署都會正面思考並檢討調整。

要確診失智症需花時間，包括初步評估問診、了解過往用藥史及病史、症狀表現及惡化程度，再加上神經學檢查、抽血檢查等，綜合評估後才能確認是否為失智症。部分患者可能早有相關症狀，但未就醫檢查確診，或還不符合確診條件下，也無法透過健保給付。

李伯璋以近期檢討癌症用藥為例，過去等一線治療藥物沒效後，再給予第二線藥物，但若第二線用藥提前到一線使用，或許能有更好的效果。他認為，疾病治療概念不能都用財務考量做指引，以失智症來說，若先前已有相關症狀表現，應考慮用藥時機是否再提前。

李伯璋表示，民眾要做外科手術，常傾向找「名醫」開刀，本身是外科名醫的他，憶起當年在台南執醫時，有病人預約大腸癌手術，卻在前一天取消，原因竟是要北上找李伯璋哥哥、台大外科權威李伯皇開刀。

至於失智症跨區就醫情況並不多，李伯璋舉例，像衛福部次長王必勝的太太、台北榮總神經科主治醫師尤香玉，因專業能力強，吸引不少病人遠從中南部北上求診；近年健保署推動分級醫療下，相信基層診所也能給予民眾最好照顧。

失智症除了醫療層面，更重要是給予陪伴。李伯璋說，他岳父也是失智症患者，近年參與日間照顧中心活動，與其他長輩互動、每天生活精彩，好過成天關在家中。他鼓勵民眾觀察家人有類似症狀應盡早治療，例如公婆若是失智患者，而媳婦沒有相關概念時，可能容易起衝突。

台灣2025年將邁入超高齡社會，失智症人數也必然增加。不過失智症盛行率推估數30萬人，與健保署統計29.7萬名失智症就醫人數相當接近，這樣的情況在其他疾病屬少見。李伯璋認為，失智症診斷方法與其他疾病不相同，也可能有部分失智者尚未被確診。

以110年失智症就醫人數年齡層統計，51至60歲為1萬3,536人，61至70歲則是4萬6,924人。李伯璋認為，人老化疾病會陸續浮現，65歲前後正逢退休之際，今年68歲的他也分享，每天維持快樂心情、也不認為自己老，退休在家不一定好，有時候忙一點有事做比較好。

他認為，人無法知曉未來會不會罹患失智症或其他疾病，維持愉悅心情、多念書讓腦袋靈光，相信是最好的解方。