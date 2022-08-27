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S2O主辦稱「被陰了」要提告 文化部駁：憑空捏造
原訂今明兩天舉辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」，邀來韓國2ne1隊長CL等百大DJ出席，但主辦單位日前開砲稱「被文化部陰了」，並打算提告。對此，文化部今二度發聲明強調，文化部一向站在「支持藝文團隊」立場，積極協助防疫專案申請，但若主辦單位不遵守規則，「找民意代表關說陳情也沒用」，對於該活動主辦人宣稱「被陰了」，文化部強調，絕非事實，純屬憑空捏造。
文化部表示，文化部深刻理解2年多的疫情，對藝文產業造成的嚴峻影響。因此，文化部除積極向中央流行疫情指揮中心爭取「藝文人士疫情期間來臺專案」外，對於所申請專案，亦都竭力協助主辦單位或團隊完備申請要件，函轉指揮中心同意。
經統計，自2021年4月邊境管制至今（2021年4月以前禁止外國人入境），文化部協助專案申請案件共142件，有137件獲指揮中心核准通過，其中包含19件「泡泡專案」，專案申請通過比例高達96%。亦即只要主辦單位遵守相關防疫規定或申請規則，獲核准機率相當高，「根本毋需透過民意代表關說或陳情」。
文化部指出，本次「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位宣稱很早就提出申請，但申請資料被藏起來，是「被文化部陰了」，此說法完全不是事實，純屬憑空捏造。文化部表示，文化部昨（26）日聲明皆已完整揭露與主辦單位溝通過程，文化部絕不容許主辦單位以不實言論，持續汙衊承辦公務人員。
文化部重申，目前以協助及保護消費者為優先，文化部將積極配合消保主管機關，釐清相關歷程，協助有退票需求的消費者完成作業。
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