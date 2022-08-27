快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

S2O主辦稱「被陰了」要提告 文化部駁：憑空捏造

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖／擷自「S2O Taiwan潑水音樂祭」臉書
圖／擷自「S2O Taiwan潑水音樂祭」臉書

原訂今明兩天舉辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」，邀來韓國2ne1隊長CL等百大DJ出席，但主辦單位日前開砲稱「被文化部陰了」，並打算提告。對此，文化部今二度發聲明強調，文化部一向站在「支持藝文團隊」立場，積極協助防疫專案申請，但若主辦單位不遵守規則，「找民意代表關說陳情也沒用」，對於該活動主辦人宣稱「被陰了」，文化部強調，絕非事實，純屬憑空捏造。

文化部表示，文化部深刻理解2年多的疫情，對藝文產業造成的嚴峻影響。因此，文化部除積極向中央流行疫情指揮中心爭取「藝文人士疫情期間來臺專案」外，對於所申請專案，亦都竭力協助主辦單位或團隊完備申請要件，函轉指揮中心同意。

經統計，自2021年4月邊境管制至今（2021年4月以前禁止外國人入境），文化部協助專案申請案件共142件，有137件獲指揮中心核准通過，其中包含19件「泡泡專案」，專案申請通過比例高達96%。亦即只要主辦單位遵守相關防疫規定或申請規則，獲核准機率相當高，「根本毋需透過民意代表關說或陳情」。

文化部指出，本次「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位宣稱很早就提出申請，但申請資料被藏起來，是「被文化部陰了」，此說法完全不是事實，純屬憑空捏造。文化部表示，文化部昨（26）日聲明皆已完整揭露與主辦單位溝通過程，文化部絕不容許主辦單位以不實言論，持續汙衊承辦公務人員。

文化部重申，目前以協助及保護消費者為優先，文化部將積極配合消保主管機關，釐清相關歷程，協助有退票需求的消費者完成作業。

文化部 疫情 關說 邊境管制

延伸閱讀

S2O潑水音樂祭不提供退票 黃珊珊：唬弄消費者之嫌

S2O音樂祭惹議 主辦人痛訴被陰了「以後不在台灣辦」

「S2O」無法登台海外大咖多　網憂藝人誤會、文化部發英文新聞稿說明

CL確定不來台出席音樂祭 喊話台粉「前一晚超難過」

相關新聞

輕颱「軒嵐諾」生成 最新路徑、對台影響程度曝光

中央氣象局發布颱風形成訊息，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2時發展為輕度颱風軒嵐諾，編號第11號（國際命...

雨彈狂襲半個台灣！苗栗、台南、高雄豪雨特報 9縣市大雨

氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗縣、台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，宜蘭、桃園、新竹...

9月初有颱風跡象 吳德榮：美國模式距台灣較近位置北轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台灣轉微弱東北風，雲量增、氣溫略降，有...

S2O潑水音樂祭不給退票 北市已收133件申訴

「S2O Taiwan潑水音樂祭」本周末登場，但前一天才證實，南韓舞曲天后CL等11組海外藝人無法到場表演，且不開放退票...

熱低壓最新路徑曝光 彭啟明：軒嵐諾颱風預計明天生成

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓(T.D.)，今天上午8時中心位置在北緯24.9度，東經150.2度，以每小時26公里速...

影／南投入夜狂閃電1小時 民眾驚：怎麼沒雷聲

南投埔里、竹山等地昨晚天空不斷閃電，卻沒聽到雷聲，相當奇特，不少民眾都是第一次看見，紛紛拿手機將這一幕拍下來；氣象局解釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。