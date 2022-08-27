地方陸續傳出水情吃緊…9月是否會有颱風生成？ 氣象局給答案

中央氣象局預報員曾昭誠指出，今晚開始受到東邊低壓氣旋影響，將吹起微弱北風，明天西半部、東北部地區天氣一整天都不穩定，會有零星陣雨，中南部地區午後雨勢較大，高溫則落在32至34度，感受依然悶熱。

曾昭誠說，明天過後水氣減少，下周一持續到周三各地都會維持多雲，只有東半部、西半部山區會有午後雷陣雨，但9月1日起，受到東邊的熱帶擾動系統影響，北方會有東北風鋒面通過，到時候東部、東北部迎風面會有局部短暫陣雨，其他地區則多雲，頂多會下午後雷陣雨。

因今年7、8月沒有颱風襲台，降雨量少之又少，已經陸續有地方傳出水情吃緊，對於9月是否會有颱風生成？曾昭誠說，東邊的熱帶擾動系統在下周有機會變成颱風，但實際強度、路徑、生成位置都還有待觀察，下周會比較明確。