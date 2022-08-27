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談Omicron 陳建仁：讓人頭痛卻也是「祝福的病毒」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陳建仁今天出席第六屆亞洲未來會議分享台灣防疫。記者葉信菉／攝影
陳建仁今天出席第六屆亞洲未來會議分享台灣防疫。記者葉信菉／攝影

文化大學承辦第六屆亞洲未來會議，於今（8/27）邀請前副總統陳建仁進行專題演講，陳建仁以「國際感染症與台灣－與新冠病毒共存還是清零？」為題，細數台灣逾兩年來的抗疫路程，他也表示，Omicron變異株的出現讓台灣不再可能清零，其感染力超強，台灣轉而與病毒共存，但致死率低，雖然讓人頭痛但也是「祝福的病毒」。

陳建仁今於亞洲未來會議發表演說。陳表示，台灣歷經SARS、H5N1等流行傳染病，從中淬鍊出全民公共素養和公衛能力，以至於有能力面對2019年來襲的新冠肺炎疫情。

陳建仁說，於2020年12月疫苗取得緊急授權前，沒有有效疫苗和抗病毒藥物，當時台灣依靠非醫藥介入方法，透過邊境管制、院內感染控管、追蹤密切接觸者等方式採取病毒清零措施，並運用AI科技謹慎疫情監控，讓台灣沒有封城，期間多有賴於良好的治理和優秀的公民素養。

陳建仁表示，待疫苗上市後，主要工作轉為提升疫苗接種率，但很不幸隨即出現超強感染力的Omicron變異株，Omicron確實令人頭痛，其雖有高傳染率但也伴隨低致死率，確診者多為輕症或無症狀，也讓台灣從清零政策轉變成與病毒共存。

台灣去年曾歷經疫苗覆蓋率低的困境，陳建仁說，主因為國際採購碰到困難，且假消息流傳稱疫苗會產生副作用，初期多讓民眾卻步。但仍感謝波蘭、捷克等國雪中送炭捐贈，國際間彼此幫忙解決問題，直至今年七月，台灣疫苗覆蓋率已於國際上名列前茅。

陳建仁談到，台灣未來應該試圖走出去，幫助疫苗尚未普及的國家；再者，目前面臨全球暖化議題，人與動物在氣候變遷下頻繁接觸，人畜共通傳染病以及環境控管、衛生控管愈顯重要，也值得世界一起努力。

疫苗 陳建仁 Omicron

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