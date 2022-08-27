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水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

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水情告急！ 基隆、新北汐止區9月3日起夜間減壓供水

聯合報／ 記者鄒秀明╱台北即時報導
基隆新山水庫水情吃緊。圖／本報資料照片
基隆新山水庫水情吃緊。圖／本報資料照片

近來各地降雨極具不確定性，為提前因應可能的極端水文事件，經濟部長王美花部長今召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，聽取各單位防旱整備進度及因應對策，決議即日起成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組未雨綢繆提前應變，並自即日起新北市(不含汐止區)、桃園及臺南地區調整為水情提醒綠燈，9月3日起調整基隆地區(含新北市汐止區)由水情提醒綠燈為減壓供水黃燈，但相關措施仍應確保在高地地區家戶供水正常，並呼籲社會大眾共同節約用水，提前審慎因應水情變化。

水利署災害緊急應變小組經於會中充分討論後，決議即日起新北市(不含汐止區)、桃園及臺南地區調整為水情提醒綠燈，9月3日起調整基隆地區(含新北市汐止區)由水情提醒綠燈為夜間減壓供水黃燈，並提醒國人節約用水。

水利署在會中表示，統計7月迄今降雨量偏少，僅約歷史平均4成，自6月起展開各項節水調度策略，在各用水及供水單位共同努力下達到2億噸以上成效，方能在降雨量如此偏低情況下，主要水庫蓄水率仍可維持4成以上至滿庫，並於7月起已召開2次供水情勢檢討會議，同時自8月16日起每日召開管控會議展開更細緻節水調度及防旱整備作業，已完成417口抗旱水井盤點及抽查作業、7處伏流水設施維持出水功能及檢整作業、42台移動式淨水待命機動調度，並與國軍建立6台淨水車通報流程，由水庫管理單位執行5次地面及焰彈人工增雨作業，後續仍將持續守視氣候條件，機動進行人工增雨作業。

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