蔣勳、潘孟安、温昇豪出席 2022南國漫讀節盛大揭幕

以「南國的多重宇宙」為主題的第四屆南國漫讀節，今日已於屏東縣圖書總館正式開跑。除屏東縣長潘孟安到場，包含作家蔣勳、本屆主視覺設計兼台灣首位葛萊美獎主李政瀚、《鏡文學》社長裴偉、演員温昇豪皆到場出席，進而為2022年的南國漫讀節盛大揭開序幕。

南國漫讀節是由屏東縣政府主辦、屏東縣政府文化處承辦、500輯、聯合新聞網與聯合文學共同執行，帶來超過50場之質感市集、講座、藍皮之旅、走讀、藝文表演等活動，堪稱本季南台灣最值得留心的藝文盛會。記者會上蔣勳提到1970年代雲門舞集邀請音樂家陳達為「薪傳」中「渡海」創作音樂的感人回憶，並觀察每個民族都用自己的聲音紀錄下跟宇宙的互動，而聲音不僅是人類文明的遺產，「聲音當然是文學的一部份，很希望在屏東大家一起唱起來。」而温昇豪則表示，成為父親後他才意識到「人跟土地要親近」，也讓他發現屏東不再（只）是農業大縣，屏東的多元、包容文化，很值得人們持續探索。

屏東縣長潘孟安則表示，過往屏東的印記就是「遙遠」，但人們常忽略了屏東的多元族群以及屏東歷史就是台灣的縮影。潘孟安並自許為「城市的設計師」，嘗試打造出文學的、音樂的屏東。最後他再驚喜透露，屏東正搜集全世界各地聲音，從貓頭鷹、海浪到菜市場，未來將打造聲音博物館，令人期待。

南國漫讀節活動概分為「南國讀力．異想世界」與「大武山下 百工百讀」兩大系列，而今日於屏東總圖舉辦的「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」將在明日持續舉辦，傍晚再有創作歌手壞特?te與陳思涵在戶外廣場演出，精彩可期。

南國漫讀節全系列活動將持續至12月，活動資訊、場次則可參閱屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先上https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170網站報名。

2022南國漫讀節

指導單位｜文化部

主辦單位｜屏東縣政府

承辦單位｜屏東縣政府文化處