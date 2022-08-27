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蔣勳、潘孟安、温昇豪出席 2022南國漫讀節盛大揭幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第四屆南國漫讀節，今日（8月27日）於屏東縣圖書總館正式開跑，並將帶來近50場之質感市集、講座、藍皮之旅、走讀等活動。圖 / 屏東縣政府提供
第四屆南國漫讀節，今日（8月27日）於屏東縣圖書總館正式開跑，並將帶來近50場之質感市集、講座、藍皮之旅、走讀等活動。圖 / 屏東縣政府提供

以「南國的多重宇宙」為主題的第四屆南國漫讀節，今日已於屏東縣圖書總館正式開跑。除屏東縣長潘孟安到場，包含作家蔣勳、本屆主視覺設計兼台灣首位葛萊美獎主李政瀚、《鏡文學》社長裴偉、演員温昇豪皆到場出席，進而為2022年的南國漫讀節盛大揭開序幕。

南國漫讀節是由屏東縣政府主辦、屏東縣政府文化處承辦、500輯、聯合新聞網與聯合文學共同執行，帶來超過50場之質感市集、講座、藍皮之旅、走讀、藝文表演等活動，堪稱本季南台灣最值得留心的藝文盛會。記者會上蔣勳提到1970年代雲門舞集邀請音樂家陳達為「薪傳」中「渡海」創作音樂的感人回憶，並觀察每個民族都用自己的聲音紀錄下跟宇宙的互動，而聲音不僅是人類文明的遺產，「聲音當然是文學的一部份，很希望在屏東大家一起唱起來。」而温昇豪則表示，成為父親後他才意識到「人跟土地要親近」，也讓他發現屏東不再（只）是農業大縣，屏東的多元、包容文化，很值得人們持續探索。

屏東縣長潘孟安則表示，過往屏東的印記就是「遙遠」，但人們常忽略了屏東的多元族群以及屏東歷史就是台灣的縮影。潘孟安並自許為「城市的設計師」，嘗試打造出文學的、音樂的屏東。最後他再驚喜透露，屏東正搜集全世界各地聲音，從貓頭鷹、海浪到菜市場，未來將打造聲音博物館，令人期待。

南國漫讀節活動概分為「南國讀力．異想世界」與「大武山下 百工百讀」兩大系列，而今日於屏東總圖舉辦的「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」將在明日持續舉辦，傍晚再有創作歌手壞特?te與陳思涵在戶外廣場演出，精彩可期。

南國漫讀節全系列活動將持續至12月，活動資訊、場次則可參閱屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先上https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170網站報名。

2022南國漫讀節

指導單位｜文化部

主辦單位｜屏東縣政府

承辦單位｜屏東縣政府文化處

執行單位｜500輯、聯合線上、聯合文學

本屆主視覺設計兼台灣首位葛萊美獎主李政瀚分享了本次活動主視覺是以書本與多重宇宙為設計靈感。圖 / 屏東縣政府提供
本屆主視覺設計兼台灣首位葛萊美獎主李政瀚分享了本次活動主視覺是以書本與多重宇宙為設計靈感。圖 / 屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安驚喜透露，屏東正搜集全世界各地的聲音，從貓頭鷹、海浪到菜市場，未來將打造聲音博物館，令人期待。圖 / 屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安驚喜透露，屏東正搜集全世界各地的聲音，從貓頭鷹、海浪到菜市場，未來將打造聲音博物館，令人期待。圖 / 屏東縣政府提供
身為屏東子弟的温昇豪表示，成為父親後他才意識到「人跟土地要親近」，也讓他發現屏東不再只是農業大縣，屏東的多元、包容文化，很值得人們持續探索。圖 / 屏東縣政府提供
身為屏東子弟的温昇豪表示，成為父親後他才意識到「人跟土地要親近」，也讓他發現屏東不再只是農業大縣，屏東的多元、包容文化，很值得人們持續探索。圖 / 屏東縣政府提供
第四屆南國漫讀節今日（8月27日）已於屏東縣圖書總館正式開跑。圖 / 屏東縣政府提供
第四屆南國漫讀節今日（8月27日）已於屏東縣圖書總館正式開跑。圖 / 屏東縣政府提供
蔣勳今日指出，聲音不僅是人類文明的遺產，聲音也當然是文學的一部份。圖 / 屏東縣政府提供
蔣勳今日指出，聲音不僅是人類文明的遺產，聲音也當然是文學的一部份。圖 / 屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（中）與作家蔣勳（右二）、設計師李政瀚（右一）、《鏡文學》社長裴偉（左二）、演員温昇豪（左一），現場一同合影留念。圖 / 屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（中）與作家蔣勳（右二）、設計師李政瀚（右一）、《鏡文學》社長裴偉（左二）、演員温昇豪（左一），現場一同合影留念。圖 / 屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安自許為「城市的設計師」，嘗試打造出文學的、音樂的、閱讀的屏東。圖 / 屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安自許為「城市的設計師」，嘗試打造出文學的、音樂的、閱讀的屏東。圖 / 屏東縣政府提供
《鏡文學》社長裴偉。圖 / 屏東縣政府提供
《鏡文學》社長裴偉。圖 / 屏東縣政府提供

屏東縣政府 南國漫讀節 潘孟安

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