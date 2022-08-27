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嘉義濱海環境教育館今動土 打造全台首座鱟復育區平台

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府攜手縣生態保育協會舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府攜手縣生態保育協會舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣濱海環境教育館將新建，1樓為地方創生區及台灣首座鱟復育區、2樓有賞候鳥棲息濕地平台與多功能會議室，縣長翁章梁今天參與動土表示，此為確立布袋鎮觀賞候鳥及鱟的復育最佳區域，預計民國113年9月完工；新岑國小說，師生期待完工啟用，不僅結合鱟知識教育更能帶動地方觀光發展。

縣府指出，嘉義縣濱海環境教育館位於新岑國小及新岑公園間，耗資8438萬元，基地面積約1.4公頃，新建總坪數約457坪，外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台，讓民眾能在平台觀賞布袋鹽田濕地候鳥黑面琵鷺等生態。

翁章梁說，教育館將確立布袋鎮候鳥生態，也是嘉義縣沿海發展候鳥、海洋經濟未來要走的方向，特別感謝老師蘇銀添長期監測復育鱟「活化石」的努力。

立委蔡易餘說，地方希望有遊客中心，經3年資源盤整多次會議調整及改變後，運用鱟教育館與遊客中心結合，盼成為布袋鎮新亮點景點，結合濱海遊憩資源推動綠色旅遊。

今天也適逢新岑國小鱟保育日第11周年，校園舉辦鱟知闖關教育活動，吸引親子前往闖關互動，新岑國小11年前的畢業生特地返校參與，對教育館將新建，校方校友均表示期待，縣府也攜手縣生態保育協會，舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用，延續鱟復育相關研究作業。

環保局表示，未來展館規畫，以濱海環境教育扎根鱟及海洋生態保育、低碳永續館舍節能減碳設備及生態旅遊結合地方創生等，三大功能作為發展願景。

今天也適逢新岑國小鱟保育日第11周年，校園舉辦鱟知闖關教育活動，吸引親子前往闖關互動。記者呂慧瑜／攝影
今天也適逢新岑國小鱟保育日第11周年，校園舉辦鱟知闖關教育活動，吸引親子前往闖關互動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府攜手縣生態保育協會舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府攜手縣生態保育協會舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣濱海環境教育館外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣濱海環境教育館外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣濱海環境教育館新建工程今動土，預計113年9月完工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣濱海環境教育館新建工程今動土，預計113年9月完工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣濱海環境教育館外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣濱海環境教育館外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣濱海環境教育館外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣濱海環境教育館外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府攜手縣生態保育協會舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府攜手縣生態保育協會舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影

濕地 嘉義 翁章梁

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