嘉義濱海環境教育館今動土 打造全台首座鱟復育區平台

嘉義縣濱海環境教育館將新建，1樓為地方創生區及台灣首座鱟復育區、2樓有賞候鳥棲息濕地平台與多功能會議室，縣長翁章梁今天參與動土表示，此為確立布袋鎮觀賞候鳥及鱟的復育最佳區域，預計民國113年9月完工；新岑國小說，師生期待完工啟用，不僅結合鱟知識教育更能帶動地方觀光發展。

縣府指出，嘉義縣濱海環境教育館位於新岑國小及新岑公園間，耗資8438萬元，基地面積約1.4公頃，新建總坪數約457坪，外觀融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區、2樓規畫多媒體教室及多功能活動室，特別設計賞鳥平台，讓民眾能在平台觀賞布袋鹽田濕地候鳥黑面琵鷺等生態。

翁章梁說，教育館將確立布袋鎮候鳥生態，也是嘉義縣沿海發展候鳥、海洋經濟未來要走的方向，特別感謝老師蘇銀添長期監測復育鱟「活化石」的努力。

立委蔡易餘說，地方希望有遊客中心，經3年資源盤整多次會議調整及改變後，運用鱟教育館與遊客中心結合，盼成為布袋鎮新亮點景點，結合濱海遊憩資源推動綠色旅遊。

今天也適逢新岑國小鱟保育日第11周年，校園舉辦鱟知闖關教育活動，吸引親子前往闖關互動，新岑國小11年前的畢業生特地返校參與，對教育館將新建，校方校友均表示期待，縣府也攜手縣生態保育協會，舉行中南部濕地鱟收容復育中心揭牌啟用，延續鱟復育相關研究作業。