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腦性麻痺治療新趨勢 北醫附醫著手細胞治療臨床試驗

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
呂隆昇說，目前正在申請兩項人體臨床試驗，將採用異體臍帶間質幹細胞改善腦麻孩童症狀，預計明年初開始進行臨床試驗。記者沈能元／攝影
呂隆昇說，目前正在申請兩項人體臨床試驗，將採用異體臍帶間質幹細胞改善腦麻孩童症狀，預計明年初開始進行臨床試驗。記者沈能元／攝影

孩童出生時可能因早產、低體重引發腦性麻痺。台北醫學大學附設醫院今舉行「腦性麻痺新知暨家長坐談會」，由專家解說腦性麻痺最新治療研究，包括上下肢機器人復健、肉毒桿菌注射、再生醫療與全人照顧等，希望帶給腦麻病童家庭更全面的支持。北醫附醫表示，依國際研究顯示，細胞治療可以讓腦麻病童的受損神經再生，降低肢體張力情形，預計明年初開始進行臨床試驗。

北醫附醫細胞治療中心主任呂隆昇說，腦性麻痺細胞治療是採用臍帶間質幹細胞，經過培養、擴增製成細胞藥物，再將細胞藥物注射入患者體內，建議細胞治療黃金治療期，應於病童3歲前較佳。該院現正申請兩項人體臨床試驗，將採用異體臍帶間質幹細胞治療改善腦麻孩童症狀。

北醫附醫副院長曾頌惠說，腦性麻痺孩童於傳統治療上，總是會遇到瓶頸，該院利用細胞治療的恩慈療法治療多名腦性麻痺病童，獲得良好的治療成效，細胞治療為未來改善腦性麻痺症狀的治療方式，但還是有許多問題需要面對。

此外，北醫附醫自2012年至去年12月，共治療311名腦性麻痺病童，占全國腦麻患者約7%，2021年共有325人接受機器人治療，於行走功能、速度及手部抓握力等均有明顯進步。

北醫附醫物理治療師黃品瑄說，機器人復健方式可以增加腦性麻痺病童的肌耐力、軀幹直立能力、站姿穩定性、改善關節活動度等。一名4歲女童經診斷為高張型腦性麻痺，並於2020年接受手術，在術後10個月內進行35次機器人復健治療，於下肢支撐體中的程度、行走速度及時間有所進步。

北醫附醫院長邱仲峰說，該院針對腦麻病童打造小兒科、神經外科、復健科等跨科別團隊，希望「大手牽小手」，減少病童辛苦，讓孩子快樂長大，重回人生的賽場。

參與座談會的台灣IC研究學會理事長廖華芳指出，每個人有不同的多元性，腦性麻痺孩童也有優勢，讓孩童從小就要參與和融入社會，推廣填寫「我的優勢卡」，讓孩童做自己在乎的事，多參與社會及提升生活品質。

腦性麻痺 北醫 復健

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