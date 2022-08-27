台東東海岸將有骨科門診 鄉民不再舟車勞頓

台東縣東海岸鄉鎮長年無骨科專科醫師，縣府向花蓮慈濟醫院爭取骨科專科門診，自9月2日起在長濱衛生所服務，提升東海岸民眾就近看診，不再舟車勞頓。

衛生局表示，自9月2日起由佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院於長濱鄉衛生所，每週五提供上、下午共2診次「骨科」門診服務，解決東海岸長年無骨科門診的困擾。

台東縣地理幅員狹長遼闊，部分專科醫師人力缺乏，其中骨科專科全縣共13位醫師，但幾乎集中於市區，東海岸長年無骨科醫師，民眾必須遠赴市區或外縣市就診，非常不便民。

縣府提升偏鄉地區醫療量能，積極籌措財源補助醫院聘用專科醫師人力，並向中央申請提供專科醫師支援服務，終於花蓮慈濟醫院支援骨科醫師駐所服務。

衛生局表示，目前偏鄉醫療資源，有2019年起請高醫團隊支援南迴大武鄉衛生所提供專科診療服務，另2020年於11個鄉鎮衛生所建置遠距醫療照護系統，改善偏鄉就醫及縮減城鄉就醫差距。

「衛生所可以看骨科門診，對老人家是一大福音。」議員高美珠說，聽到衛生所將有骨科門診時時，心中真的很欣慰，尤其骨科對老人家最需要了，相信衛生所未來看診選擇多了，保障也多。