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金門醫院設生理監視器中央站 醫護可即時監控病人病況
衛福部金門醫院為提供金門地區民眾更完善的醫療照護，以「金門縣醫療照護發展基金補助計畫」申請300萬設備費預算，建置急診室「生理監視器中央站」，院方期許在這些設備儀器輔助下，能帶給民眾更友善及安全的醫療環境。
金門醫院表示，該計畫概念是採購中央監視系統工作站主機，在照顧區（包含：急診留觀床、急救間和急診負壓發燒篩檢站）置放床邊生理監視器共10組，並在急診內外科醫師診察區和急診檢傷區3處分別設置大型監視螢幕。
據了解，生理監視器量測，得患者各項生理信號與參數（心跳、血壓、血氧等生命徵象）後，透過無線網路方式傳遞數據至中央監視系統工作站並進行資料儲存，且會同步顯示在各監視螢幕，以利醫護可隨時監控病人的病況。
金門醫院在急診室設置生理監視器中央站是個創舉，透過即時的生理象徵監測，當數值異常會立即警示，提醒急診的醫護團隊及時處置，對於高危險的病人，醫護人員可透過此設備隨時掌握病人狀況。
尤其在COVlD-19疫情下，在急診發燒篩檢隔離室使用生理監視器中央站設備，可遠端監控隔離患者生理訊號，讓醫護人員不需頻繁穿脫防護衣進出隔離室，也能即時掌握確診病人狀況，除了提升病人安全性的照護，也有助降低暴露感染風險，而醫療負擔的下降也有利急診現場人力運作。
金門醫院表示，急診室是穩定重症病人的戰場。如何努力救回生死交關的病人，是急診團隊的職責。近幾年，金門籍公費醫保生已有7名醫師在接受了各大教學醫院中心的急診專科訓練後，陸續取得專科證書返鄉服務，同時在身為急診專科醫師的侯重光院長帶領下，金門醫院急診室的軟硬體設備不斷更新，努力維持中重度急救責任醫院指標以及業務運作。
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