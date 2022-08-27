農民「看破」耕鋤 產地青蔥價格再度破百

家庭主婦應該注意到每公斤青蔥價格又破百。彰化縣青蔥最大產地的溪湖鎮農會今天指出，青蔥產地批發價已經喊出1千公斤20萬元，換算每公斤200元，如果沒天降甘霖適度下雨，青蔥價格恐怕持續走高一段時間。

彰化縣溪湖鎮果菜公司昨天青蔥交易價每公斤均價93.1元，最高價107元，今天每公斤往110元邁進。公司總經理蔡健文表示，本（8）月初青蔥每公斤均價約50元，7天前忽然飆漲到每公斤90元，跟今年夏季天氣異常高溫，產量減少有關。

溪湖鎮種植青蔥面積約200公頃，全縣最大，「高溫影響青蔥生產，產量下跌，導致量少價揚。」溪湖鎮農會總幹事陳金源指出，夏季炎熱，青蔥每分地產量約1千公斤，盤商喊出20萬元，再不適度下雨，短期間內蔥價居高不下。

「前一陣子很多農民『看破』就地耕鋤青蔥，加上夏季青蔥產量較低，蔥價因此飆升。」菜農洪寶評說，冬季青蔥每分地產量3千至4千公斤，夏季約1千公斤，若有颱風，蔥價必定大漲，農民年年都「賭一把」夏天種青蔥，最近兩年颱風沒進門但「擦邊球」，今年到現在颱風遠遠繞走又高溫炎熱，青蔥很難照顧，再種也不會賺，農民不如耕鋤換種別種蔬菜。