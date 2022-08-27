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暑假最後一周出遊多 往墾丁多處路段湧現車潮

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
暑假最後一周假日，屏鵝公路南下往墾丁路段，省道台1線與台17線五叉路口今天一早湧現車潮。圖／讀者提供
暑假最後一周假日，屏鵝公路南下往墾丁路段，省道台1線與台17線五叉路口今天一早湧現車潮。圖／讀者提供

暑假最後一周假日，屏鵝公路南下往墾丁路段，今天一早湧現車潮，根據路況即時影像，省道台1線與台17線五叉路口，以及台1線446公里枋山路段，車多速緩，屏東警方已啟動南下調撥車道，這波南下車潮預於下午2點達於高峰，呼籲駕駛小心行車。

抓緊暑假最後一周出遊，警方初查，墾丁地區旅宿業本周假期住房率高達9成，預期將有一波出遊車潮。

警方表示，為疏導交通，台1線及台26線將啟動智慧號誌交控系統，由電腦偵測車流量，將以沿線長綠號誌疏解車流；另規畫交通崗員警至各重要路口機動疏導；水底寮至枋山等易壅塞路段，今早8點起啟動南下調撥車道，明天預於下午3點啟動北上調撥車道；重要路段規畫交通快速疏導部隊，排除交通事故及機動疏導。

警方預估，今天南下車潮將於8點至下午2點湧現，明天下午2點至晚上8點是北返高峰，呼籲出遊民眾避開車流尖峰時段，多利用替代道路，注意行車。

警方規畫交通崗，員警至各重要路口機動疏導，以維車行順暢。圖／讀者提供
警方規畫交通崗，員警至各重要路口機動疏導，以維車行順暢。圖／讀者提供

車潮 車道 墾丁 暑假

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