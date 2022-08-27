台鐵局長到七堵看整備及調車作業 杜微：做好中秋疏運

台鐵局積極加強中秋疏運準備工作，台鐵局局長杜微昨天赴基隆七堵地區視察現場中秋疏運的準備情形，杜微說，台鐵今年中秋疏運必能安全、如期、如質達成目標，做好中秋疏運的工作。

杜微昨在七堵機務段段長蕭建廷、台北運務段段長梁育裕陪同下，訪視了基隆車班、七堵機班、調車場行控室、機務段維修線、地下車輪床，並實地查看調車作業。

杜微表示，執行節前準備工作的同仁非常辛勞，場域溫度又高，對在崗位上揮汗如雨的同仁表達最大的謝意。在全體同仁一致的努力投入下，台鐵今年中秋疏運必能安全、如期、如質達成目標。

台鐵局說，為辦理今年中秋連續假期疏運，依疏運計畫加強各項期前準備工作，各段級單位8月17日開始路線、電力、號誌、車輛等設施設備檢查，並於8月24日完成檢查程序。運務處已全面辦理行車安全講習，落實行車調車標準作業程序，確保安全，各機班、車班及站所亦排定出勤人員班表，完成充分的準備。