近2個月完成4例換肝手術 名醫陳堯俐曝下一階段目標

換肝名醫陳堯俐從彰化基督教醫院離開後，7月1日轉戰中山醫學大學附設醫院擔任肝移植中心執行長，至今約2個月。陳堯俐到中山附醫服務後，至今完成2例活肝移植及1例大愛捐贈移植，今將進行第3例活肝移植手術。陳堯俐說，換肝手術除手術技術外，包括患者醫學評估、醫院相關流程等均需十分重要，如今到中山附醫服務近2個月，他已漸漸熟悉相關流程，下個目標是每月手術增至3台。

陳堯俐說，7月到中山附醫後，30日完成首例換肝手術，患者是名50多歲肝癌三期男性，捐贈者是患者的姪子，年約20多歲，其捐出右肝約占整體肝臟6成，手術順利完成，捐贈者在醫院休養7天出院，受贈男子則住院休養18天，所有恢復均相當順利，目前已出院返家。

陳堯俐表示，就在隔天31日，他再替一名40多歲酒精肝男患者進行換肝手術，患者肝硬化病情嚴重，等待肝臟約等了1個多月，所幸等到大愛捐贈者。另一名活肝移植患者為嚴重肝硬化、50多歲男性，因出現肝昏迷、腹水症狀，由女兒捐肝，目前已移植16天，住院恢復中，預計下周出院。

此外，陳堯俐今將為一名48歲肝癌合併肝硬化男性換肝，捐贈者是男子的太太，此為第3例活體捐肝手術。陳堯俐說，中山附醫肝臟移植手術需經過院內倫理委員會同意，原先委員會是3個月開會1次，現在縮短為2周，但若是遇到肝昏迷、吐血等患者可能需要緊急手術，因此會議間隔還會縮短。

陳說，自彰基轉至中山附醫服務同行的有1名醫師、2名移植專科護理師、1名臨床藥師共組移植團隊，中山附醫也大力協助購買移植手術所需儀器，目前平均1個月約可進行2台換肝手術，現在立足台中，下一個目標希望往後手術量增至3台。

陳堯俐目前也在高醫附醫兼診且進行換肝手術，並不遺餘力培育人才，因此，將中山附醫移植團隊帶到高醫附醫協助進行換肝手術，期盼提供換肝病患更好的手術品質。