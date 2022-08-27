快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看周末天氣 明天微弱東北風南下挾雨勢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明天起防範午後雷陣雨帶來的雨勢，類似天氣延續至下周一、周二。圖為日前市區大雨情形。本報資料照片
明天起防範午後雷陣雨帶來的雨勢，類似天氣延續至下周一、周二。圖為日前市區大雨情形。本報資料照片

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地普遍可維持晴時多雲的天氣，局部高溫仍易達36度或以上，從事戶外活動時，請務必防範高溫現象。

至於明天天氣，天氣風險公司說，隨一波微弱的東北風南下，迎風面的北台灣將有短暫陣雨，各地的午後熱對流範圍也將會有些增多，且高壓強度有些減弱的情況下，中南部地區發展的熱對流相對就有機會更旺盛。還是要防範午後雷陣雨帶來的雨勢，類似的天氣延續至下周一、周二。

下周中後期，北方系統南下；天氣風險公司說，下周三、周四將有機會帶來一波較弱的鋒面尾端快速掠過北部海面一帶後轉東北風環境，且同時琉球群島東南方海面也有熱帶系統發展的機會，兩者間的互動，就值得關注後續是否可拉下更顯著且較持久的北風影響，近期台灣的高溫現象就可望舒緩一些，有待觀察，周末後更加明朗。

周末天氣漸轉變。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末天氣漸轉變。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

高溫 東北風

延伸閱讀

下周有無颱風靠近台灣？吳德榮用一張圖分析活動機率

8月27日持續高溫炎熱 28日稍降溫

午後雷陣雨範圍減 氣象局提醒這天起水氣增加

晴朗炎熱午後局部雨 吳德榮：下周有熱帶擾動發展跡象

相關新聞

10縣市大雨特報 台中以北、宜花注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中以北、南投、嘉義、高雄、宜蘭及花蓮山區有局部大雨...

S2O潑水音樂祭不提供退票 黃珊珊：唬弄消費者之嫌

原訂這兩天舉辦的S2O Taiwan 潑水音樂祭，在表演前一天，主辦方才臨時表示多組外國藝人無法來台，並在臉書強調不提供...

談Omicron 陳建仁：讓人頭痛卻也是「祝福的病毒」

文化大學承辦第六屆亞洲未來會議，於今（8/27）邀請前副總統陳建仁進行專題演講，陳建仁以「國際感染症與台灣－與新冠病毒共...

水情告急！ 基隆、新北汐止區9月3日起夜間減壓供水

近來各地降雨極具不確定性，為提前因應可能的極端水文事件，經濟部長王美花部長今召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，聽...

影／怨政治阻擋台農產 蘇揆嗆「我們賣水果不賣主權尊嚴」

行政院長蘇貞昌下午率農委會主委陳吉仲及行政院團隊到台南麻豆參加文旦節系列活動。蘇貞昌表示，我們的文旦品質這麼好，但人家就...

屏東南國漫讀節起跑 藝文大咖雲集文化盛宴

第四屆南國漫讀節今天開跑，首場講座由《鏡文學》社長裴偉以「美味料理背後的多元宇宙」，講述動搖國本的新聞與美食料理間的奇妙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。