一張圖看周末天氣 明天微弱東北風南下挾雨勢

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地普遍可維持晴時多雲的天氣，局部高溫仍易達36度或以上，從事戶外活動時，請務必防範高溫現象。

至於明天天氣，天氣風險公司說，隨一波微弱的東北風南下，迎風面的北台灣將有短暫陣雨，各地的午後熱對流範圍也將會有些增多，且高壓強度有些減弱的情況下，中南部地區發展的熱對流相對就有機會更旺盛。還是要防範午後雷陣雨帶來的雨勢，類似的天氣延續至下周一、周二。