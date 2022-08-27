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一張圖看周末天氣 明天微弱東北風南下挾雨勢
「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地普遍可維持晴時多雲的天氣，局部高溫仍易達36度或以上，從事戶外活動時，請務必防範高溫現象。
至於明天天氣，天氣風險公司說，隨一波微弱的東北風南下，迎風面的北台灣將有短暫陣雨，各地的午後熱對流範圍也將會有些增多，且高壓強度有些減弱的情況下，中南部地區發展的熱對流相對就有機會更旺盛。還是要防範午後雷陣雨帶來的雨勢，類似的天氣延續至下周一、周二。
下周中後期，北方系統南下；天氣風險公司說，下周三、周四將有機會帶來一波較弱的鋒面尾端快速掠過北部海面一帶後轉東北風環境，且同時琉球群島東南方海面也有熱帶系統發展的機會，兩者間的互動，就值得關注後續是否可拉下更顯著且較持久的北風影響，近期台灣的高溫現象就可望舒緩一些，有待觀察，周末後更加明朗。
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