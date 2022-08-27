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皇冠北海岸推套票5款主題旅遊 自由行遊客輕鬆遊買2送1

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
皇冠北海岸線套票5款主題旅遊，自由行遊客輕鬆遊買2送1。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線套票5款主題旅遊，自由行遊客輕鬆遊買2送1。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票，26日起到31日開放線上預購，預購期間享買2送1優惠，並限量加贈淡海輕軌1日交通聯票，讓自由行遊客輕鬆探訪北海岸多元面貌。

皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。以北北基好玩卡交通暢遊1日券包裝野柳地質公園／朱銘美術館門票、中角灣衝浪/SUP或金山萬里溫泉體驗、淺水灣／中角灣熱門咖啡館下午茶組合、金山在地伴手禮及甜品等。

從台北出發使用套票所附電子票證，到淡水轉乘716皇冠北海岸線（淡水公車站第5區，依地面候車線排隊上車），於北海岸指定商家出示票卡感應，一卡在手兌換套票產品非常便利。

北觀處陳美秀處長表示，台灣好行皇冠北海岸線為本處「皇冠海岸觀光圈」重要的一環，從淡水串聯三芝淺水灣、石門白沙灣、富貴角燈塔、石門洞、金山中角灣、朱銘美術館、金包里老街、金山萬里溫泉區及野柳地質公園等景點及商家。

沿途設有多處綠色運具YouBike及Goshare租借站，今年首度推出3款電子化套票(野柳經典女王遊、朱銘藝文好時光及北海岸好行大禮包)，手機出示QRcode即可兌換門票、下午茶及伴手禮等產品。使用公共運輸1280定期票或不需1日券的遊客，歡迎多加運用電子化套票輕鬆遊北海岸。

皇冠北海岸線超值旅遊套票將於9月正式上線，最低250元起，8月26日至31日於易遊網及鳳凰旅行社官網預購享買2送1優惠，前30名預購成功者，加贈淡海輕軌1日交通聯票1張，數量有限送完為止。

9月1日起正式開賣，可於易遊網台北車站實體門市購買取票，線上通路包含易遊網旅行社、鳳凰旅行社、康福旅行社、北北基好玩卡等，買2送1優惠至9月11日止，套票使用期限至112年6月30日。套票資訊請參考台灣好行官網「超值套票」專區。

皇冠北海岸線即日起至9月30日，推出「北海岸夏日悠遊集章趣乘車活動，於捷運淡水站搭乘皇冠北海岸線並與駕駛領取好行乘車證明，至指定景點（三芝虹橋、金山燭台雙嶼、金山萬里溫泉意象、野柳女王頭）合照，憑乘車證明及合照到三芝、金山、野柳遊客中心，可獲得集章抽獎機會。

獎項包含任天堂Switch、金山萬里溫泉泡湯券、皇冠北海岸線套票等，集越多章獎項越大，憑好行乘車證明，還享北海岸在地店家優惠。本路線套票、路線、班次及暑期優惠等最新訊息，請至台灣好行官網查詢。

皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。圖為野柳女王頭。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。圖為野柳女王頭。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。圖／北觀處提供
觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票。圖／北觀處提供
觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線套票5款主題旅遊，自由行遊客輕鬆遊買2送1。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線套票5款主題旅遊，自由行遊客輕鬆遊買2送1。圖／北觀處提供
觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票圖／北觀處提供
觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票圖／北觀處提供
皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」。圖／北觀處提供
觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票圖／北觀處提供
觀光局北觀處為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，9月推出5款主題旅遊套票圖／北觀處提供

金山 野柳 淡水

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