下周有無颱風靠近台灣？吳德榮用一張圖分析活動機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天晴朗炎熱，需防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

吳德榮說，明天北台灣轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。下周一至周三天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

他表示，下周四另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下周五受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台灣轉涼、中南部氣溫略下降。下周四、周五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。