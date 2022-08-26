產學合作 更生少年關懷協會每年培訓百位助人工作者

暑期實習是讓社工、心理領域學生接觸認識助人工作的機會，讓理論與實務真正結合，更生少年關懷協會在連續8周緊鑼密鼓的學習後，今舉辦實習成果發表會，展示實習生成果。

更生少年關懷協會指出，社工人力長期嚴重不足，許多公私部門採約聘制度，勞動條件不佳、缺乏人身安全保障等，讓第一線社工承受高案量與高壓力，由於政府推動長照政策，讓越來越多畢業生選擇投入長照和醫療領域，青少年領域成為社會福利弱勢中的弱勢，尤其是司法少年社工挑戰高，加上無法短期看到成效，導致社工、心理領域學生因此卻步。

看見社會需求，更生少年關懷協會每年培訓超過100位以上的實習生投入青少年領域，提供實習生多元學習與實作的機會，協會四分之一的正職社工人員，都是從實習生時期就接觸協會。

更生少年關懷協會說，今天的成果發表會，司法社工組、就業輔導組、中繼職場組與整合行銷組依序上台報告，實習生紛紛表示，實習過程中必須思考如何帶領少年們參與活動、引起他們的興趣，而且少年們與實習生們背景差異頗大，該如何開啟溝通、接受雙方的不同，不順利時調整心情等都是很重要的課題。

身為幕後人員的整合行銷組實習生，多來自不同領域，必須接觸其他不同領域的人及組織，因此，如何溝通聯繫、用嶄新的媒體進行宣傳是他們的任務。