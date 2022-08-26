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4大傷肺NG行為千萬別做 台大肺癌名醫陳晉興這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。記者沈能元／攝影
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。記者沈能元／攝影

衛福部統計，國人十大癌症死因，肺癌已超越肝癌成為新國病。台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興今發表新書「肺癌的治療與預防」，書中提到，肺就像是海綿及濾網，吸收、過濾吸進来的每口空氣，隨後在肺泡内進行氣體交換，將氧氣輸送至全身細胞提供養分，同時將體內二氧化碳排出體外。哪些生活習慣最傷肺？陳晉興列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大NG行為。

陳晉興說，依世界衛生組織資料顯示，肺癌危險因子中，菸害占70至80%，空氣汙染則占15％，因此吸菸是目前引發肺癌最大的危險因子，二手菸同樣也會增加肺癌風险，與吸菸者同住得到肺癌的機會比一般民眾高出20到30%。

其次是台灣機車數量多，但許多機車缺乏定期保養，汽油燃燒不完全，成為所謂的「烏賊車」，若騎車不戴口罩，形同把自己當作一台「行動空氣清淨機」，傷害肺臟健康。

第三不應在空汙中慢跑，雖然慢跑是良好運動習慣，但跑步時換氣量約是平時的10倍，在空汙下做激烈運動，就會不停吸入髒空氣。有人形容，若不看空氣品質,紅、紫爆時仍出門跑步，與自殺無異。

最後是應避免焚香。陳晉興說，焚香、燒金除增加PM2.5濃度外，還會產生多種汙染物，包括多環芳香徑碳氫化合物、揮發性有機物、重金屬等，將對肺臟造成傷害。

而平時要如何促進肺的健康？陳晉興說，可以多做增加肺功能的運動，如擴胸運動、腹式呼吸、園唇呼吸，以及唱歌或吹奏樂器，此外也應多從事慢跑、健走、跳繩等運動，而年長者可以進行太極拳、氣功等，增加肺臟健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌 口罩

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