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微弱北風影響周日水氣增 下周不排除颱風生成
周末假期即將到來，中央氣象局表示，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，花蓮縱谷地區要注意出現38度極端高溫，不過午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨。
此外，明日晚間起北部、東北部地區及金門、馬祖亦有零星短暫陣雨。周日則受微弱北風影響，迎風面水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，感受悶熱，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。
氣象局也預估，下周三、下周四在台灣東方海面有大低壓和熱帶擾動發展，目前看來在下周四、下周五會較接近台灣，不排除有機會成颱，至於對台灣的影響、低壓路徑怎麼走，都還需要觀察。
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