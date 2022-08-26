9月失智症月 失智老人基金會8場懷舊電影歡迎報名

天主教失智老人基金會為響應9月國際失智症月，以及10月世界影音遺產日，與國家電影及視聽文化中心合作「記憶‧台北—時光電影院」，將於9月5日起，於台北市萬華老人服務中心辦理8場次懷舊電影欣賞活動，規劃映後座談、電影地景導覽及電影記憶工作坊。

藉由懷舊影展，可讓失智者回想起過去的生活與經歷，重拾往日青春美好記憶，照顧者亦可在陪同過程中獲得喘息，了解失智症的非藥物治療與相關失智友善資源的運用。

根據國際失智症協會2021年報告，全球每3秒就有1人罹患失智症，估計已有超過5千萬名失智症患者，預計到2050年將增2倍、到1億5千2百萬人。全球近80%民眾擔心罹患失智症，也有超過50%的照顧者表示，因為照顧失智者，自己的身體健康受到影響。

今年國際失智症月年度主題跟2020年一樣是「Know Dementia, Know Alzheimer's！認識他、找到他、關懷他、照顧他！」，但聚焦在確診後的照顧資源運用。衛福部110年統計台灣近30萬人罹患失智症，目前失智症無法痊癒，僅能藉由藥物及非藥物治療控制、延緩退化。

懷舊影展以「記憶」為主軸，放映的作品皆是在台北拍攝取景的電影，包括經典數位修復的黑幫電影《少年吔，安啦！》、寶島歌王文夏主演的《再見台北》、李安刻劃家庭親情及世代隔閡的《飲食男女》、由豬哥亮主演的《大稻埕》及經典國片《天馬茶房》、《台北之晨》（林強配樂版）、《霓虹心》、《大橋頭的戀愛夢》等。

除電影放映外，也規劃映後座談、電影地景導覽以及電影記憶工作坊，將邀請講師分享電影拍攝背景、文史工作者分享城市變遷與地景差異，以及安排電影地景導覽，帶領民眾走進影片中的拍攝地，實際比對今昔差異。

另將透過工作坊鼓勵長者分享自身生命經歷，發揮創齡精神激發創造力，盼藉此讓長者走出家門、與他人互動、達到青銀共融、活躍老化、銀髮樂活、提升民眾對失智症的認知、創造失智友善環境等目的，敦促2025失智友善台灣777目標早日達成。

活動均為免費參加，歡迎民眾踴躍參與，詳情請上天主教失智老人基金會官網或線上填表報名https://reurl.cc/V18j2b，也可諮詢專線02-2361－0666林小姐。