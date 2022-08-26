民航局昨開會討論調整機組員防疫措施 機師工會爭取微放風

機師工會日前行文中央流行疫情指揮中心及民航局，盼能放寬嚴格的外站管制規定，並指出全世界現在僅剩中國及台灣採用限制人身自由的防疫制度。據了解，交通部民航局昨日邀集航空公司及機師工會代表開會討論「國籍航空機組人員防疫健康管控措施」，會議結論將彙整提交指揮中心審核。

機師工會提出組員在自主健康管理及自律原則下可於外站外出、或是在旅館內使用旅館設施等意見，以類似自主健康管理的方式進行。例如，機組員在外站可以出門但要自律，不能參加集會、到人群聚集處，也要避免在外脫下口罩用餐，但相關措施仍待民航局評估。

機師工會理事長李信燕說，我國防疫對策已經從清零轉為共存，因此機組員也盼解除在外站嚴格的防疫管制，至少能出門透透氣，否則對身心都是煎熬，也爭取在外站旅館，同意組員在自主健康管理及自律原則下可在外出、可使用旅館設施，且返台後維持0+7防疫措施；若之後機組員外站防疫管制能鬆綁，也能進一步觀察入境確診情形，來作為指揮中心開放邊境參考的試金石。

民航局低調證實，昨日已邀集航空公司及工會代表針對「國籍航空機組人員防疫健康管控措施」進行討論，並會議中聽取各方意見，針對配套措施及細節，將彙整並提交指揮中心審核。

機師工會指出，機組員出境到外站時，都是持有一次性房卡管制，處於無異於隔離檢疫的狀態，直到下一趟任務才能離開房間，這項嚴厲防疫政策已經維持近兩年時間，國籍航空機組員在外站短則一晚，長則需要待上三、四天都不能不出房門，連透透氣都沒辦法，長期下來對身心健康都是折磨。

機師工會調查，國際間99%以上的航空公司已未限制機組員人身自由，僅台灣及中國大陸仍維持此一限制人身自由的外站防疫制度。