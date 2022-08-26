快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民航局昨開會討論調整機組員防疫措施 機師工會爭取微放風

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
機師工會積極爭取解除嚴格的外站防疫限制，民航局昨日有開會討論，會議結論將提交指揮中心審核，機組員示意圖。本報資料照片
機師工會積極爭取解除嚴格的外站防疫限制，民航局昨日有開會討論，會議結論將提交指揮中心審核，機組員示意圖。本報資料照片

機師工會日前行文中央流行疫情指揮中心及民航局，盼能放寬嚴格的外站管制規定，並指出全世界現在僅剩中國及台灣採用限制人身自由的防疫制度。據了解，交通部民航局昨日邀集航空公司及機師工會代表開會討論「國籍航空機組人員防疫健康管控措施」，會議結論將彙整提交指揮中心審核。

機師工會提出組員在自主健康管理及自律原則下可於外站外出、或是在旅館內使用旅館設施等意見，以類似自主健康管理的方式進行。例如，機組員在外站可以出門但要自律，不能參加集會、到人群聚集處，也要避免在外脫下口罩用餐，但相關措施仍待民航局評估。

機師工會理事長李信燕說，我國防疫對策已經從清零轉為共存，因此機組員也盼解除在外站嚴格的防疫管制，至少能出門透透氣，否則對身心都是煎熬，也爭取在外站旅館，同意組員在自主健康管理及自律原則下可在外出、可使用旅館設施，且返台後維持0+7防疫措施；若之後機組員外站防疫管制能鬆綁，也能進一步觀察入境確診情形，來作為指揮中心開放邊境參考的試金石。

民航局低調證實，昨日已邀集航空公司及工會代表針對「國籍航空機組人員防疫健康管控措施」進行討論，並會議中聽取各方意見，針對配套措施及細節，將彙整並提交指揮中心審核。

機師工會指出，機組員出境到外站時，都是持有一次性房卡管制，處於無異於隔離檢疫的狀態，直到下一趟任務才能離開房間，這項嚴厲防疫政策已經維持近兩年時間，國籍航空機組員在外站短則一晚，長則需要待上三、四天都不能不出房門，連透透氣都沒辦法，長期下來對身心健康都是折磨。

機師工會調查，國際間99%以上的航空公司已未限制機組員人身自由，僅台灣及中國大陸仍維持此一限制人身自由的外站防疫制度。

機師 民航局 國籍航空

延伸閱讀

開學在即視察金門校園防疫 楊鎮浯：學生普篩快篩陰再入學

南投3萬名學生將回校園 家長擔心BA.5高峰出現群聚

CL確定不來台出席音樂祭 喊話台粉「前一晚超難過」

CL登台前一天確定不來了！主辦怒控遭卡關 文化部拿證據反擊

相關新聞

業者喊「光輝10月」 盼實施0+7實質開放跨境旅遊

國人企盼能早日出國旅遊，交通部觀光局從三月起就多次跟業者會談，為國境解封做準備。台北市旅行公會副理事長、昇漢旅行社董事長...

青少年哈電子煙 使用率倍增

我國青少年吸菸人口倍增，衛福部國健署昨公布一一○年青少年吸菸行為調查結果，發現國中生、高中職生使用電子煙比率，短短三年從...

廣角鏡／新莊轟天雷

昨天午後因熱力作用，台灣中部以北明顯降雨，新莊棒球場一帶閃電雷鳴不斷。不過氣象局表示，真正要化解缺水問題，還是要觀察接下...

乾癟小黃瓜別急著丟！一招讓它「喝飽飽」重回水噹噹

小黃瓜是在相當常見的蔬果，爽脆清涼的口感，無論是拿來涼拌，還是與涼麵、三明治等搭配都很適合。然而飽含水分的小黃瓜，若是放置太久，就容易出現水分流失而萎縮的狀況。近來日本媒體，就分享了該如何挽救萎縮的小黃瓜。

屁股越坐越大？六招讓你遠離久坐族肥胖！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「久坐族」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六招久坐族遠離肥胖方式。

9月3日起基隆地區(含新北市汐止區)夜間減壓供水

近來各地降雨極具不確定性，為提前因應可能的極端水文事件，經濟部長王美花部長今召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。