業者喊「光輝10月」 盼實施0+7實質開放跨境旅遊

國人企盼能早日出國旅遊，交通部觀光局從三月起就多次跟業者會談，為國境解封做準備。台北市旅行公會副理事長、昇漢旅行社董事長柯牧洲表示，台北公會從2月就提出邊境解封「357」建言，3月開放商務；5月開放旅客入境、7月開放旅客出境，但遲遲等不到邊境解封。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日接受電視專訪時說，從實務來看，最快可能在9月底、10月初鬆綁邊境管制，猶如讓旅遊業界看到一絲曙光。柯牧洲說，台北公會會積極爭取「光輝10月」，盼在10月能實現檢疫措施0+7、提高入境總人數、實質達到邊境解封，甚至更快實現開放跨境旅遊。

柯牧洲也坦言，有關邊境鬆綁已經「狼來了」太多次，產業已經不敢相信指揮中心的說法，因此也不會太期待，仍要等到真正可以操作才是真的。