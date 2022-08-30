1只玻璃瓶，創造2大百億企業起家傳奇！起家之酒，復刻回歸

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70年前，金門酒廠靠著一只藍綠色玻璃瓶，內裝風味獨具的金門高粱酒令人一飲難忘，成為了起家的根基，成就了今日的百億盛世。而50度以上金高總經銷商黑松公司，也是靠著同一只藍綠色瓶子，裝著甜涼爽口的黑松汽水，風靡全台，建立了近百億事業王國。在當年物資缺乏的年代，一只汽水瓶串起了兩大企業的起家根源，更牽起了兩家企業的興業盛世。

一只藍綠色玻璃瓶，串起黑松公司和金門酒廠兩大企業起家之源。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

70年前第一支金門高粱酒是由金門酒廠的前身「九龍江酒廠」生產，在當時物資缺乏的年代，只能收購茶色的啤酒瓶與藍綠色的汽水瓶灌裝，一瓶賣12元。因當年初代酒廠現已消失，味格亦失傳，如今這支初代高粱酒已是藏家級酒款，早已成為酒迷與藏家中相傳的「失傳之酒」，幾年前在拍賣市場中出現，一瓶已上看10萬元。除身價非凡外，這支高粱酒更是金酒百億興業的根基，是為金門酒廠的起家之酒。

金門酒廠「起家之酒」(左)細膩重現70年前初代高粱酒(右)茶色啤酒瓶與藍綠色汽水瓶，及「國產名酒」頸標，勾起無數人的回憶，甫上市即掀起討論熱潮。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為誌慶金門酒廠創廠70年，50度以上金高總經銷商黑松公司特別推出復刻史上第一瓶金高的「起家之酒」禮盒，最大限度還原當年初代高粱酒的包裝和酒體風味，勾起無數人的回憶，甫上市即掀起討論熱潮。黑松公司董事兼董事長特助張建章表示，「最初的第一瓶，總是最有意義也最值得珍藏的。『起家之酒』復刻奠定金門酒廠百億營業額興盛的初代酒款，充滿著起家與興旺好運意涵，黑松公司特別推出此酒款，除感念前人起家的篳路藍縷與今日成就的興盛，也希望藉由這款酒的吉祥寓意，在動盪的後疫情時代帶給大眾事業興旺、生活順利的祝福。且對於黑松來說，即將邁向百年企業之際，再現當年發跡的汽水瓶亦別具意義。」

金門酒廠「起家之酒」酒體風味神還原，連創廠耆老們都爭相走告「真的像！」，酒饕與藏家爭相搶收。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

初見「起家之酒」，彷彿走進時光隧道，遙想當年舊情濃，往事心頭湧。「起家之酒」細膩重現70年前茶色啤酒瓶與藍綠色汽水瓶，以及「國產名酒」頸標，並復刻第一支金門高粱酒的老酒標，在外觀上神還原，不僅吸引許多藏家搶收，一般消費者也掃貨，直呼：「光是瓶子就已經值得珍藏。」

酒體方面，為力求當年味格還原度，首席調酒師找回初代酒廠創廠耆老們反覆試飲，最終還原出連耆老們都爭相走告「真的像！」，相似度已達九成以上令人感動不已的初代酒廠「九龍江酒廠」失傳之味。「起家之酒」前味凜冽醇厚、散發自然糧香，代表40年代堅忍不拔、艱苦創業的精神；中後段豐厚果香，留在口腔裡久久不散，象徵用汗水澆灌出來的甜美果實。尾韻甘甜，宛如將基業長青的豐收滋味沁入人心，層層堆疊的風味，充分展現起家的堅毅打拼與收穫豐盛之味，餘韻綿延，寓意美好。

限量7萬組「起家之酒」含有起家興業好運的吉祥寓意，成為近期送禮與收藏熱門酒款。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在充滿挑戰的後疫情時代，「起家興業紀念酒」充滿寓意的酒體與包裝設計，為各行各業民眾帶來起家興業好寓意，成為近期送禮與收藏熱門酒款。即日起於全家便利商店開放預購，及全台地區酒類專賣店限量販售，限量七萬組，每組定價1780元，購買「起家興業紀念酒」乙盒即加贈2015年灌裝58金高千日醇老酒乙支(300ml)。值得立刻入手細細品飲與收藏，帶來起家興業的好兆頭！(售價與庫存依各通路為準)

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