咳血是肺癌的症狀嗎？ 台大名醫陳晉興整理門診常見QA替你解惑
衛福部統計，國人十大癌症死因，肺癌已超越肝癌成為新國病。台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興今發表新書「肺癌的治療與預防」，他說，做為一個外科醫師，在自己專業上繼續努力，為的是能為肺癌患者提供更多幫助，因此希望患者不要輕易放棄，「我在努力，請你也別輕易放棄。」
他說，但因肺癌患者愈來愈多，面對形形色色的患者問題，受限於看診時間實在太短，很難滿足所有人的需要。因此藉由新書，在最短時間內解惑民眾對肺癌的疑問。
陳晉興說，他22年前當主治醫師時，曾有一對年輕夫婦、帶著兩個小小孩到診間，太太一看到他就馬上跪下，流著眼淚拜託救她先生，希望讓先生能看到小孩長大，當時她先生被確診為肺腺癌第四期，而兩個孩子一個約5歲站在一旁，另一個還抱在手上，約只有幾個月大，看著他們一家四口他很無奈，已經沒辦法開刀，也沒有好的化療藥物或標靶藥可以用。 病人最後頹喪的離開再沒有出現過，但可以預料約3到6個月後可能就會離開人世。
陳晉興說，現在肺癌患者愈來愈多，一整天門診平均要看200位肺癌病患，面對形形色色的患者問題，從手術相關到為什麼會得肺癌、危險因子是什麼、如何預防等，大家顯然都有不少疑問，他非常希望能給予每名病患完整答案，但可惜受限於看診時間實在太短，很難滿足所有人的需要。因此藉由新書，在最短時間內解惑民眾對肺癌的疑問。
陳晉興新書中整理了門診患者常見的問題及答案共20題，方便讀者查詢，以下摘錄6題為民眾解惑。
Q：肺癌是「絕症」嗎？
A：在醫學進步下，現在已不需要把肺癌看作是絕症。 肺癌若能藉由最初期診斷，並妥善加以治療,治癒率乎可達到將近百分之百。所謂的治癒率，一般以5年存活率估計，這並不是說患者只能活5年而是經過治療後，5年內沒復發，就可以算是根治了。
當然也有少數案例，隔了6、7年後復發。通常會復發的肺癌病人，期別以二、三期以上為多，或是發現時的腫瘤就已經很大了。如此即使追蹤5年後也須謹愼監控。
Q：咳血，是肺癌的症狀嗎？
A：過往年代像肺結核等疾病無藥可路，一旦感染形同絕症，但時至今日，經醫學檢驗可找出咳血問題，給予適當治療。病人會咳血，代表肺部出血，除了可能罹患肺結核，也有可能是肺癌。尤其是「中央型」肺癌患者。 但現代常見的肺癌為「周邊型」肺癌，也就是肺腺癌居多，咳血症狀相對少見。
Q：我的家人有肺癌，我會不會是下一個？
A：肺癌不會傳染，但是會遺傳，有著高度「家族史」關聯性,尤其華人具有特殊基因變異，有研究發現，親等愈近在三親等內罹患肺癌的人數愈多時，其他家人得到肺癌的機率就愈高。
Q：時常咳嗽，是感冒、過敏、氣喘還是肺病？
A：肺病是包含肺部發炎及長腫瘤。肺部發炎除咳嗽症狀外，常合併發燒、呼吸困難及有黃膿痰。「中央型」肺癌會引發咳嗽，但「周邊型」肺癌則較不會，因此並不是有慢性咳嗽就是有肺癌。
Q：抽電子煙會不會得肺癌？
A：電子煙出現的時間還不算久，研究時間不夠長，還不足以確認它和肺癌之間有沒有關係。但依衛福部食藥署調查，隨機抽樣31件電子煙發現，百分之百含有甲醛，90%含有乙醛，80%含有尼古丁，且有成癮及中毒危險。因此，從電子煙所含的致癌物質可以推測，引起肺癌、膀胱癌等癌症機率是高的。
Q：做家事常吸到灰塵，這會成為肺癌高危險群嗎？
A：在文獻中較少看到灰塵與肺癌的相關研究，但最近有人進行檢測發現，使用掃地機器人清掃會造成PM2.5狂飆，檢測掃地機器人運轉10分鐘後，揚塵的濃度是背景值的6倍，PM10和PM2.5的濃度最少也高出背景值2倍，空汙濃度達到「紅色警戒」，使用吸塵器時，後方氣旋所造成的微粒揚塵也會高達13倍，建議使用這些家電要多注意。
Q：得過肺癌的人，會是新冠肺炎高危險群嗎？
A：曾有研究發現，兩者間並無相關性。原因是新冠肺炎的危險因子為飛沫和接觸感染，肺癌患者和其他人一樣，若沒做好防護都有很高的感染風險。而肺癌患者因免疫力較差，尤其正在接受化療或放療的患者，一旦確診感染新冠肺炎，病情及併發症都會較為嚴重且死亡率較高。
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