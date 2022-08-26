咳血是肺癌的症狀嗎？ 台大名醫陳晉興整理門診常見QA替你解惑

衛福部統計，國人十大癌症死因，肺癌已超越肝癌成為新國病。台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興今發表新書「肺癌的治療與預防」，他說，做為一個外科醫師，在自己專業上繼續努力，為的是能為肺癌患者提供更多幫助，因此希望患者不要輕易放棄，「我在努力，請你也別輕易放棄。」

他說，但因肺癌患者愈來愈多，面對形形色色的患者問題，受限於看診時間實在太短，很難滿足所有人的需要。因此藉由新書，在最短時間內解惑民眾對肺癌的疑問。

陳晉興說，他22年前當主治醫師時，曾有一對年輕夫婦、帶著兩個小小孩到診間，太太一看到他就馬上跪下，流著眼淚拜託救她先生，希望讓先生能看到小孩長大，當時她先生被確診為肺腺癌第四期，而兩個孩子一個約5歲站在一旁，另一個還抱在手上，約只有幾個月大，看著他們一家四口他很無奈，已經沒辦法開刀，也沒有好的化療藥物或標靶藥可以用。 病人最後頹喪的離開再沒有出現過，但可以預料約3到6個月後可能就會離開人世。

陳晉興說，現在肺癌患者愈來愈多，一整天門診平均要看200位肺癌病患，面對形形色色的患者問題，從手術相關到為什麼會得肺癌、危險因子是什麼、如何預防等，大家顯然都有不少疑問，他非常希望能給予每名病患完整答案，但可惜受限於看診時間實在太短，很難滿足所有人的需要。因此藉由新書，在最短時間內解惑民眾對肺癌的疑問。

陳晉興新書中整理了門診患者常見的問題及答案共20題，方便讀者查詢，以下摘錄6題為民眾解惑。