中秋烤肉的最佳拍檔！網熱推這6種飲料不容錯過

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「中秋烤肉飲品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大中秋烤肉搭配飲品排行。

烤肉是許多國人慶祝中秋的方式，除了美味多汁的肉串，各種不同的飲品搭配也是烤肉的重要角色，究竟網友們覺得搭配什麼飲料最適合呢？就讓我們一起來看看吧！

「啤酒」炒熱氣氛第一名 「無糖茶」降低吃肉的罪惡感

▲ TOP6中秋烤肉最佳搭配飲料 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論中秋烤肉時搭配的飲料，可以發現「酒類」最受歡迎，許多網友強力推薦「啤酒必備，生啤超讚的，加冰塊很清爽！」、「配啤酒才有fu」、「跟朋友一起都買啤酒吧」，表示啤酒除了加冰塊後清爽的好滋味，更是與朋友慶祝時，增加慶祝氣氛的好幫手！

也有民眾在網路上請益「烤肉大家都配什麼飲料？」引起熱烈討論，不少網友留言，像是「清爽無糖茶搭配juicy烤肉，完美平衡」、「當然要喝無糖紅、無糖綠，這樣才能吃更多肉」，認為「純茶飲」不只能起到解膩作用，還能降低吃肉的罪惡感；另一方面，也有民眾提及「辦桌必備大瓶柳橙汁、芭樂汁」，表示果汁是中秋聚餐飲料的固定班底。

此外，亦有民眾幽默回覆「吃烤肉就是要配可樂才爽」、「肥宅快樂餐就是要配肥宅快樂水啊」，以碳酸飲料搭配烤肉的做法引起許多人共鳴。熱衷於手搖飲的網友則說道「都烤肉了，瘦身就算了吧，我都直接衝手搖」、「珍奶喝起來」。雖然含糖飲料是大多數人在烤肉時的首選，不過也有民眾分享「稍微年長要控制熱量，後來就改喝氣泡水」、「氣泡水也很適合做各種特調，加多多再加一點檸檬汁真的享受」，表示氣泡水除了低熱量，口味上的變化也很豐富，值得嘗試。

你最喜歡的烤肉飲品組合是什麼呢？下次不妨參考網友推薦的熱門飲料，好好享受中秋大餐吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》