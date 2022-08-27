屁股越坐越大？六招讓你遠離久坐族肥胖！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「久坐族」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六招久坐族遠離肥胖方式。

無論是每天上班或讀書考試，常常免不了需要久坐的情形，你也有下半身容易變胖的困擾嗎？若你也身為久坐族的一員，那就快來看看六大久坐族遠離肥胖的方式吧！

「運動」有效消除體脂肪 放下手搖飲訂單拒絕「下午茶」

▲ TOP6久坐族遠離肥胖方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年以來關於久坐族遠離肥胖方式的討論，可發現最受民眾熱議的方式為「簡單拉伸運動」，像是有網友就請益「怎麼處理久坐上班族的肥肚？」，提及自己「從上班一直久坐後，越來越不敢看自己的下半身」，引發討論，有網友回覆「如果脂肪太多，運動還是少不了的啦」、「可以從簡單的伸展運動開始，跨出第一步最重要」、「我都在桌子底下偷做抬腿運動」，認為想遠離肥胖，就不能輕易忽略運動的重要性。

另外，也有許多民眾提到，要遠離久坐肥胖還需「避免姿勢不良」 ，像是有網友就表示自己開始上班後，馬鞍肉越來越胖，分享「不能翹腳跟、站三七步都很重要，要去注意自己平常的坐姿站姿，才不會胖回來」，也有民眾提及「盤腿也不行，肉會瘋狂外擴」，吸引不少網友共鳴，說道「看到這篇，默默的把腳放下來……」。

而在一篇網友詢問「為什麼出社會後很容易變胖啊？」的文章底下，便有不少人回覆如「因為你們在辦公室的一定少不了下午茶」、「是公司的零食櫃在搞鬼」、「再糾團訂飲料啊」等，表示想遠離肥胖，就要努力拒絕下午茶的誘惑；除此之外，「定時起來走走」、「按摩消水腫」，以及「多喝水促進代謝」也是久坐族改善身材不能錯過的方式。

長期久坐不只容易造成下半身肥胖，對身體健康也有負面影響，看完這篇文，大家一起站起來走動、拉拉筋吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》