快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屁股越坐越大？六招讓你遠離久坐族肥胖！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
屁股越坐越大？六招讓你遠離久坐族肥胖！ 圖片來源/unsplash
屁股越坐越大？六招讓你遠離久坐族肥胖！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「久坐族」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六招久坐族遠離肥胖方式。

無論是每天上班或讀書考試，常常免不了需要久坐的情形，你也有下半身容易變胖的困擾嗎？若你也身為久坐族的一員，那就快來看看六大久坐族遠離肥胖的方式吧！

「運動」有效消除體脂肪　放下手搖飲訂單拒絕「下午茶」

▲ TOP6久坐族遠離肥胖方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP6久坐族遠離肥胖方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年以來關於久坐族遠離肥胖方式的討論，可發現最受民眾熱議的方式為「簡單拉伸運動」，像是有網友就請益「怎麼處理久坐上班族的肥肚？」，提及自己「從上班一直久坐後，越來越不敢看自己的下半身」，引發討論，有網友回覆「如果脂肪太多，運動還是少不了的啦」、「可以從簡單的伸展運動開始，跨出第一步最重要」、「我都在桌子底下偷做抬腿運動」，認為想遠離肥胖，就不能輕易忽略運動的重要性。

另外，也有許多民眾提到，要遠離久坐肥胖還需「避免姿勢不良」 ，像是有網友就表示自己開始上班後，馬鞍肉越來越胖，分享「不能翹腳跟、站三七步都很重要，要去注意自己平常的坐姿站姿，才不會胖回來」，也有民眾提及「盤腿也不行，肉會瘋狂外擴」，吸引不少網友共鳴，說道「看到這篇，默默的把腳放下來……」。

而在一篇網友詢問「為什麼出社會後很容易變胖啊？」的文章底下，便有不少人回覆如「因為你們在辦公室的一定少不了下午茶」、「是公司的零食櫃在搞鬼」、「再糾團訂飲料啊」等，表示想遠離肥胖，就要努力拒絕下午茶的誘惑；除此之外，「定時起來走走」、「按摩消水腫」，以及「多喝水促進代謝」也是久坐族改善身材不能錯過的方式。

長期久坐不只容易造成下半身肥胖，對身體健康也有負面影響，看完這篇文，大家一起站起來走動、拉拉筋吧！

觀看原文→https://reurl.cc/oQrq6Q

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

久坐 肥胖

延伸閱讀

Joeman疑增肌變胖　本人直球回應吸8000網友按讚

天氣熱吃很少還是沒瘦？營養師告訴你夏日減重的3大地雷

每天只賣3小時！ 嘉義60年老店「黑人魯熟肉」 早期有錢阿舍的高級下午茶

網紅手搖飲店進駐南京！黃牛代購奶茶「1杯880元」 還未營業就售罄

相關新聞

10縣市大雨特報 台中以北、宜花注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中以北、南投、嘉義、高雄、宜蘭及花蓮山區有局部大雨...

S2O潑水音樂祭不提供退票 黃珊珊：唬弄消費者之嫌

原訂這兩天舉辦的S2O Taiwan 潑水音樂祭，在表演前一天，主辦方才臨時表示多組外國藝人無法來台，並在臉書強調不提供...

談Omicron 陳建仁：讓人頭痛卻也是「祝福的病毒」

文化大學承辦第六屆亞洲未來會議，於今（8/27）邀請前副總統陳建仁進行專題演講，陳建仁以「國際感染症與台灣－與新冠病毒共...

水情告急！ 基隆、新北汐止區9月3日起夜間減壓供水

近來各地降雨極具不確定性，為提前因應可能的極端水文事件，經濟部長王美花部長今召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，聽...

影／怨政治阻擋台農產 蘇揆嗆「我們賣水果不賣主權尊嚴」

行政院長蘇貞昌下午率農委會主委陳吉仲及行政院團隊到台南麻豆參加文旦節系列活動。蘇貞昌表示，我們的文旦品質這麼好，但人家就...

屏東南國漫讀節起跑 藝文大咖雲集文化盛宴

第四屆南國漫讀節今天開跑，首場講座由《鏡文學》社長裴偉以「美味料理背後的多元宇宙」，講述動搖國本的新聞與美食料理間的奇妙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。