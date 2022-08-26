快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾癟小黃瓜別急著丟！一招讓它「喝飽飽」重回水噹噹

聯合新聞網／ 綜合報導
乾癟的小黃瓜其實有辦法透過泡水的方式恢復原狀。圖擷取自twitter
乾癟的小黃瓜其實有辦法透過泡水的方式恢復原狀。圖擷取自twitter

小黃瓜是在相當常見的蔬果，爽脆清涼的口感，無論是拿來涼拌，還是與涼麵、三明治等搭配都很適合。然而飽含水分的小黃瓜，若是放置太久，就容易出現水分流失而萎縮的狀況。近來日本媒體，就分享了該如何挽救萎縮的小黃瓜。

根據日本媒體「grape」報導，在群馬縣務農經驗長達9年的網友「sinyasai」，近來分享，小黃瓜在冰箱的保存期限約是4到6天。如果小黃瓜在冰箱擺到忘記，首先可以將小黃瓜中間一刀切開來，露出其中間的部分。

接著再將切過小黃瓜，放到裝滿水的密封袋裡面，並放進冰箱之中。如此等一個晚上，本來萎縮乾癟的小黃瓜，就能夠回到原先水噹噹的狀態，且也不用擔心有苦味。而同樣的招式也能用在茄子上，幫助乾掉的茄子復原。不過如果是已經轉成黃色，或是變得軟爛的小黃瓜，還是直接丟掉別吃比較好。

網友們看到也紛紛表示「原來還有這招」、「好像很多人都不曉得，不知道已經丟掉多少根小黃瓜了」、「前天才丟掉一根」、「小黃瓜好厲害」、「原來小黃瓜也會喝水」、「蔬菜的生命力真強大」、「我之前都把乾掉的小黃瓜拿去田裡當肥料了」。

冰箱

延伸閱讀

香蕉抹鹽後再吃更帶出風味 這方法拌優格也很搭

刷牙、設手機鬧鐘都不行 睡眠醫師羅列十大「睡前NG行為」

想做出粒粒分明的炒飯就用「這款米」煮飯時多這招更好炒

北海道農家傳授玉米最好吃作法 多一動作再微波更香甜美味

相關新聞

業者喊「光輝10月」 盼實施0+7實質開放跨境旅遊

國人企盼能早日出國旅遊，交通部觀光局從三月起就多次跟業者會談，為國境解封做準備。台北市旅行公會副理事長、昇漢旅行社董事長...

青少年哈電子煙 使用率倍增

我國青少年吸菸人口倍增，衛福部國健署昨公布一一○年青少年吸菸行為調查結果，發現國中生、高中職生使用電子煙比率，短短三年從...

廣角鏡／新莊轟天雷

昨天午後因熱力作用，台灣中部以北明顯降雨，新莊棒球場一帶閃電雷鳴不斷。不過氣象局表示，真正要化解缺水問題，還是要觀察接下...

乾癟小黃瓜別急著丟！一招讓它「喝飽飽」重回水噹噹

小黃瓜是在相當常見的蔬果，爽脆清涼的口感，無論是拿來涼拌，還是與涼麵、三明治等搭配都很適合。然而飽含水分的小黃瓜，若是放置太久，就容易出現水分流失而萎縮的狀況。近來日本媒體，就分享了該如何挽救萎縮的小黃瓜。

屁股越坐越大？六招讓你遠離久坐族肥胖！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「久坐族」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六招久坐族遠離肥胖方式。

9月3日起基隆地區(含新北市汐止區)夜間減壓供水

近來各地降雨極具不確定性，為提前因應可能的極端水文事件，經濟部長王美花部長今召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。