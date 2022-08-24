全球首創 雙徑注射幹細胞治療 心梗男擺脫心衰竭人生

心肌梗塞患者即便打通血管救命，仍有心衰竭風險，5年存活率僅五成。73歲吳姓男子二年前突然全身無力，送中國醫藥大學附設醫院急診，研判急性心肌梗塞，經心導管手術放置支架救命，並接受全球首創以冠狀動脈與周邊靜脈雙徑注射幹細胞治療，修補受損嚴重的心臟，心臟功能提升約10%，達57%，擺脫心衰竭命運，如今爬溪頭已成日常，重啟健康人生，他今天與醫療團隊一起慶生，並感謝醫護的救治。

吳姓男子分享，他聽醫師的話，術後經半年復健，養成健行、爬山規律運動，戒除大吃大喝，飲食均衡、清淡，睡眠充足，保持愉快心情，按時回診、追蹤。

中國附醫器官移植中心榮譽院長兼細胞治療中心榮譽主任鄭隆賓說，心肌梗塞治療即便打通血管，仍有心衰竭風險，中國附醫細胞治療團隊為修護急性心肌梗塞心臟效能，與中國醫藥大學衍生企業長聖生技合作，在2019年取得美國FDA、台灣TFDA核可，進行全球首次雙重路徑創新注射臍帶間質幹細胞治療急性心肌梗塞第一期臨床試驗，並登錄於國際臨床試驗ClinicalTrials.gov網站。

鄭隆賓指出，共有吳姓病患等8人接受第一期臨床試驗，都無發生排斥或治療相關的嚴重副作用或不良的心血管事件，其中6人完成一年以上追蹤，證明安全性大幅提升，心臟效能提升約10%。這項試驗成效，發表於心血管醫學的指標性SCI國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine，廣受醫界高度重視。

中國附醫轉譯醫學中心榮譽副院長徐偉成說明，雙重路徑由冠狀動脈與周邊靜脈輸入臍帶間質幹細胞，是全球首次執行的創新療法，可強化細胞治療在急性心肌梗塞後免疫調節與抗發炎的療效。

中國附醫內科系副院長、內科部主任兼心臟血管系主任張坤正說，根據研究，急性心肌梗塞患者即便打通血管加上藥物治療，仍有約20%到40%併發心臟衰竭，一旦罹心衰竭，5年存活率約只有50%。研究證實，幹細胞治療是安全的，經冠狀動脈或靜脈注射幹細胞能改善急性心肌梗塞後受損的心臟功能。