颱風不來新竹供水暫穩定 寶山及寶二水庫近滿水位

今年至今仍未有颱風侵台，不如往年夏季有颱風帶來降雨，就擔心去年旱象再起，會影響竹科生產線製造，甚至波及全年經濟發展，不過好消息是新竹地區供水穩定，水庫更達滿水位，下半年用水情況暫時無虞，但水資源局仍呼籲民眾節水，避免浪費水資源。

北區水資源局（北水局）表示，今年北部地區進入汛期後降雨偏少，原本外界憂心新竹地區會重演去年嚴重乾旱事件，但根據營管資料分析，供應竹科用水的寶山及寶二水庫，從今年2月15日起，蓄水率均維持9成以上已超過半年，且目前仍接近滿水位，因此暫時完全不用擔心限水。

根據北水局資料，寶山及寶二水庫今天上午總蓄水量高達3610萬噸，蓄水率達99%，已經是近5年來同期最佳水情，較平均2481萬噸多出129萬噸，且自從去年旱象後，新竹地區啟動多項開源節流措施，使得今年水情相對良好。

北水局指出，歷經去年大旱後，已啓用頭前溪備援與抗旱水井，並透過桃園支援新竹幹管加強跨域水源調度，每天達20萬噸供水，同時油羅溪至員崠淨水場抽水設備可配合水情啓用，但仍呼籲民眾及企業一起節水，努力讓穩定供水形成常態。