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台61線香山-後龍段南下主車道 8月27日至28日封閉施工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
第二階段行駛台61線 93K+800(竹南)~99K(後龍)南下主車道車輛，於台 61線93K+800(竹南)匯出改行駛側車道南下99K+500(後龍大山)再匯入快車道往南行駛。圖／苗栗工務段提供
第二階段行駛台61線 93K+800(竹南)~99K(後龍)南下主車道車輛，於台 61線93K+800(竹南)匯出改行駛側車道南下99K+500(後龍大山)再匯入快車道往南行駛。圖／苗栗工務段提供

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61線路面改善施工，於8月27日至 8月28日每日上午9點至下午5點止，封閉香山~後龍南下主線快車道，車輛改行駛側車道。

施工期間分兩階段封閉道路，第一階段台61線 85K+800(南 港)~91K(竹南)南下主車道，原行駛於該路段所有車輛請在台61線南下85K+800(南港)處匯出，改行駛側車道至南下91K處(竹南博愛街)再匯入快車道往南行駛。

第二階段封閉台61線 93K+800(竹南)~99K(後龍)南下主車 道，車輛請改行駛南下側車道。原行駛於該路段所有車輛，請於台 61線93K+800(竹南)匯出改行駛側車道南下99K+500(後龍大山)再 匯入快車道往南行駛。改道期間，請用路人、車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

第一階段原行駛台61線 85K+800(南 港)~91K(竹南)南下主車道車輛，請改行駛側車道至南下91K 處(竹南博愛街)再匯入快車道往南行駛。圖／苗栗工務段提供
第一階段原行駛台61線 85K+800(南 港)~91K(竹南)南下主車道車輛，請改行駛側車道至南下91K 處(竹南博愛街)再匯入快車道往南行駛。圖／苗栗工務段提供

車道 標誌

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