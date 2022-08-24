台61線香山-後龍段南下主車道 8月27日至28日封閉施工

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61線路面改善施工，於8月27日至 8月28日每日上午9點至下午5點止，封閉香山~後龍南下主線快車道，車輛改行駛側車道。

施工期間分兩階段封閉道路，第一階段台61線 85K+800(南 港)~91K(竹南)南下主車道，原行駛於該路段所有車輛請在台61線南下85K+800(南港)處匯出，改行駛側車道至南下91K處(竹南博愛街)再匯入快車道往南行駛。