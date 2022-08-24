中國附醫異體幹細胞雙徑注射受損心臟 登國際期刊

對於心肌梗塞病人打通血管後，仍有部分病人會發生心臟衰竭，中國醫藥大學附設醫院今天公布以異體幹細胞雙徑注射受損心臟可恢復心臟功能，這項臨床試驗獲登SCI國際期刊。

中國醫藥大學附設醫院上午召開記者會說明這項臨床試驗成果，除說明臨床案申請通過與治療過程，並宣布這項臨床試驗相關論文，已於8月刊登於心血管醫學指標性SCI國際期刊Frontiers in CardiovascularMedicine，而73歲吳姓男患者也在記者會中現身說法。

中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心榮譽院長鄭隆賓表示，根據研究，急性心肌梗塞病人即使打通阻塞血管後，仍有2到4成病人會發展成心臟衰竭，為解決心肌梗塞病人心臟功能不全，中國附醫研發以異體幹細胞雙徑注射治療受損心臟。

鄭隆賓指出，這項療法先後向美國FDA與台灣TFDA申請通過急性心肌梗塞的細胞治療臨床試驗，並和中國醫藥大學衍生企業長聖生技公司合作，提出全球首次以雙重路徑的創新注射模式，進行幹細胞治療急性心肌梗塞第1期臨床試驗，並獲得美台核可，登錄於國際臨床試驗網站。

鄭隆賓說，自2019年5月起至2020年8月共有8名受試者接受臍帶間質幹細胞治療，其中6人完成1年以上追蹤，沒有任何一人發生排斥或治療相關的嚴重副作用或不良的心血管事件，證實第1期臨床試驗具安全性，正規劃展開第2期臨床試驗，擴大驗證優化細胞移植劑量與幹細胞治療效果。

接受這項臨床試驗的吳姓患者指出，2年前的某天下午突然全身乏力，血壓下降，並沒有出現典型心肌梗塞胸痛的症狀，但他警覺不對，通報119送到中國附醫，原來有3處血管阻塞，還好有及時送醫，否則很危險，血管打通後接受臨床試驗，現在心臟功能有提升。