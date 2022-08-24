藤田嗣治最大尺幅裸女油畫 「坐著的裸女」來台亮相

倫敦邦瀚斯將於10月12日舉行「印象派及現代藝術」拍賣會，9月2日起在台北舉行預展。此次拍賣會中的重量級藏品—法籍日裔畫家藤田嗣治裸女油畫《坐著的裸女》，也將首次來台亮相。此畫被珍藏逾90年，去年才首度曝光，此次也是首度上拍場。

藤田嗣治是生於日本東京的畫家，1913年移居巴黎，是少數在世即獲得成功的巴黎畫派（Ecole de Paris）畫家，1925年獲法國政府頒授榮譽軍團騎士勳章。藤田將日本畫的技巧引入油畫，畫作主題聚焦裸女與貓，其所獨創的「乳白色肌膚」的裸體畫像在西方藝術界廣受稱讚，迄今仍是法國最知名的日本藝術家。

《坐著的裸女》主角為1920至30年代法國當紅模特兒賈桂琳·戈達德（Jacqueline Barsotti-Goddard）。她是不少藝術大師筆下女主角，被譽為「靈感女神中的女神」。畢卡索、馬蒂斯、賈科梅蒂（Alberto Giacometti），以及先鋒派攝影大師曼雷（Man Ray）等藝術大師，都曾以她為畫中女主角。

邦瀚斯指出，《坐著的裸女》作於1929年，是藤田在巴黎藝術生涯之巔峰時期。同年，畫作由與藝術家關係緊密的畫廊贊助者從Colette Weil畫廊直接購得，並自此一直典藏於該法國家族，90多年來從未曝光。

2021年，此作因參加莫斯科普希金美術館（The Pushkin State Museum of Fine Arts）的「蒙帕納斯的靈感女神們」（Les muses de Montparnasse）展覽，再度公諸於世，如今更是初次登上拍場，是市場上出現過藤田嗣治尺幅最大的裸體油畫之一，估價為800000至1200000英鎊(約2900萬到4300萬台幣)。

邦瀚斯表示，《坐著的裸女》採用歐洲古典的裸女主題，線條運用和畫法卻源自日本的浮世繪，體現藤田融匯東西風格的過人能力。其勾勒技巧飄邈細膩，呈現有如日本傳統菸灰墨（墨繪）的效果。藤田又以秘方白色幼磨粉末混合成顏料，自創「乳白色肌膚畫法」，為裸體加上閃爍珠光的奶白膚色，卻以日本傳統面相筆畫出靈動的黑色輪廓線，形成細膩的反差效果。

邦瀚斯大中華區董事長胡瑞（Bobbie Hu）表示，藤田嗣治的作品辨識度高、深受台灣藏家及大眾歡迎。《坐著的裸女》不但是藤田筆下尺幅最大的裸女油畫作品之一，90多年來從未曝光，是市面上罕見的美術館級藏品。