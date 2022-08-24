花蓮慈濟最小紀錄 11月大男嬰2顆腎結石手術成功取出

花蓮一名年僅11個月大男嬰體內長出2顆約1.5公分的腎結石，造成急性腎臟發炎。因男嬰輸尿管還未發育完全，直徑僅約0.1公分，花蓮慈濟醫院採「經皮腎鏡取石手術」，用雷碎打碎結石後，再從背部開小孔，使用最小的腎臟鏡夾出碎片，男嬰已康復出院。花蓮慈濟說，這是院史上年紀最小的腎結石取出手術，查找文獻資料也相當罕見。

為何小男嬰會出現腎結石？花蓮慈濟醫院小兒腎臟科主任陳明群說，檢驗發現男嬰尿鈣指數過高，是導致易形成結石的主因；且男嬰體內還有一種細菌會使尿液鹼化，結石容易在鹼性的尿液環境裡產生。

余小弟弟因發燒，家人上月初帶他到花蓮慈濟醫院就醫，當時他才11個月大。醫療團隊原本以為只是泌尿道感染，超了腎臟超音波後，發現腎臟裡有兩顆結石，約1.5公分大，其中一顆堵在輸尿管與腎臟銜接處，造成堵塞與腎水腫。

院方指出，常見處理方式包括體外震波與利用逆行性的輸尿管取石法，但余小弟弟年紀太小，輸尿管也還未發育完全，直徑僅約0.1公分，相當窄小，就算把腎結石震碎，也可能無法完全排出，留下部分殘屑，未來仍可能再有新的結石。

泌尿部病房主任李政霖幾經考慮，決定採取「經皮腎鏡取石手術」，由小兒科先使用抗生素控制男嬰急性腎臟發炎的感染情況，上月25日再由泌尿科團隊執行手術，先以雷射打碎結石，接著在男嬰背部開直徑約0.5公分的小孔，使用全院最小的腎臟鏡夾取石頭碎片，男嬰已康復出院。