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文旦產銷壓力大 農糧署點名學生、國軍、受刑人可能得幫忙

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
受到今年中秋節跟白露僅有短短三天的影響，對文旦柚產銷形成莫大壓力。本報資料照片
受到今年中秋節跟白露僅有短短三天的影響，對文旦柚產銷形成莫大壓力。本報資料照片

受到今年中秋節跟白露僅有短短三天的影響，對文旦柚產銷形成莫大壓力，農委會近期拚命賣文旦，近兩周內幾乎天天都有文旦柚記者會，希望在短期內賣完6至7萬公噸的文旦柚；農糧署表示，下周即將開學，也不排除協助文旦柚入學校午餐，團膳、國軍副食，甚至讓矯正署的受刑人過中秋。

中秋節後，也與賣場有多個合作銷售檔期，讓國人秋節後也能繼續吃文旦。

農委會農糧署今天舉行 「飯糰嘉年華」記者會。農糧署長胡忠一表示，學校午餐如果營養師開了文旦柚的菜單，農糧署也非常樂意提供，也會協助媒合團膳；國軍應該也會；矯正署的監獄受刑人，農糧署每年每位受刑人都會提供一顆文旦柚，每一年法務部都會來文，已經持續多年，提供文旦柚給每位受刑人過節。

胡忠一表示，國人傳統觀念，文旦柚過中秋後價格就掉下來，依照今年的生產季節，中秋前的文旦柚只能採一半，中秋節後另一半才可以採，但中秋節前一天物流就沒有配送了，因此今年希望，中秋節過後還有其他6個銷售檔期，會繼續推廣文旦柚。

中秋節是送禮重要的檔期，農委會全力推文旦柚禮盒，是否會排擠其他的水果送禮市場？胡忠一說，「沒有影響」，除了文旦柚以外，目前這季節有的國產水果包括火龍果、水梨、洋香瓜、哈密瓜等，這些水果量都不大，秋節送禮也是有人送，但中秋節送禮大宗還是文旦柚，現在其他的水果，價格也都很不錯。

中秋節 文旦

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